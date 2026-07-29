Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией

Строители завершили соединение основных тоннелей Бреннерского базисного тоннеля на границе Италии и Австрии. Это один из ключевых этапов строительства будущей железнодорожной линии, которая после ввода в эксплуатацию станет самой длинной подземной железной дорогой в мире.

Последние скальные перемычки были разрушены на глубине около 1400 метров под перевалом Бреннер. В результате восточный и западный основные тоннели образовали непрерывный подземный коридор между двумя странами.