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Новости

Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией

The Insider
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Строители завершили соединение основных тоннелей Бреннерского базисного тоннеля на границе Италии и Австрии. Это один из ключевых этапов строительства будущей железнодорожной линии, которая после ввода в эксплуатацию станет самой длинной подземной железной дорогой в мире. 

Последние скальные перемычки были разрушены на глубине около 1400 метров под перевалом Бреннер. В результате восточный и западный основные тоннели образовали непрерывный подземный коридор между двумя странами.

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По данным оператора проекта BBT SE, к настоящему моменту пройдено около 220 из 230 км тоннельной системы — примерно 95% от общего объема. После завершения проходки строителям предстоит выполнить отделку тоннелей, уложить железнодорожные пути, смонтировать инженерные системы и провести испытания.

Бреннерский базисный тоннель станет ключевым элементом Скандинавско-Средиземноморского транспортного коридора трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), который соединит Хельсинки с Валлеттой через железнодорожную ось Мюнхен — Верона.

Иллюстрация к материалу

После завершения строительства пассажирские поезда смогут развивать скорость до 250 км/ч, а время в пути между итальянской Фортеццей и австрийским Инсбруком сократится с 80 до 25 минут. Проект также должен перенести часть грузовых и пассажирских перевозок с автомобильного транспорта на железную дорогу, что позволит снизить выбросы и уровень шума в Альпах.

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