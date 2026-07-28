Восточная Европа и Центральная Азия стали одними из немногих регионов, где число новых случаев ВИЧ за 15 лет выросло – доклад ООН

Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) остались одним из трёх регионов мира, где число новых случаев ВИЧ за 15 лет не сократилось, а выросло — на 17% по сравнению с 2010 годом. Об этом говорится в специальном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), подготовленном к 26-й Международной конференции по СПИДу. Кроме региона ВЕЦА рост зафиксирован ещё в Латинской Америке (+25%) и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (+78%), тогда как в мире в целом заболеваемость снизилась на 42%, а в странах Африки к югу от Сахары — на 59%.

Ключевую роль в распространении инфекции в регионе играют люди, употребляющие инъекционные наркотики. На эту группу пришлась крупнейшая доля новых случаев среди ключевых групп населения — 25% всех новых заражений в ВЕЦА в 2024 году. Глобально риск инфицирования для употребляющих инъекционные наркотики в 34 раза выше, чем для остального взрослого населения в возрасте 15–49 лет, — это самый высокий показатель среди всех ключевых групп. В список стран, где число новых случаев с 2010 года выросло более чем на 20%, ЮНЭЙДС включила Армению и Кыргызстан.

Регион отстаёт и по подавлению вирусной нагрузки. В Восточной Европе и Центральной Азии подавленную вирусную нагрузку имели лишь 48% всех живущих с ВИЧ — худший результат вместе с Ближним Востоком и Северной Африкой (49%) и вдвое ниже, чем в Восточной и Южной Африке (81%). ЮНЭЙДС связывает это с сочетанием высокого уровня новых заражений и низкого охвата тестированием, из-за чего значительная часть людей с ВИЧ остаётся с определяемой вирусной нагрузкой и продолжает передавать вирус.

Дополнительное давление создаёт стоимость лекарств. По данным доклада, средние закупочные цены на антиретровирусные препараты второй линии в ВЕЦА оказались самыми высокими среди всех регионов — они превысили $1100 за единицу при закупках из международных источников, тогда как в Восточной и Южной Африке аналогичный показатель не дотягивает до $250. ЮНЭЙДС отмечает, что цены на препараты второй линии заметно растут вместе с уровнем доходов страны, и называет это риском для стран со средним уровнем дохода, которые выходят из программ внешнего финансирования.

При этом регион демонстрирует и позитивную динамику по институциональным механизмам. О наличии законов или правил социального контрактирования, позволяющих финансировать услуги сообществ из внутренних источников, сообщили 63% стран ВЕЦА — больше, чем в любом другом регионе мира. С 2025 года об увеличении внутреннего бюджета на борьбу с ВИЧ заявили девять стран региона, включая Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Таджикистан и Узбекистан, а Азербайджан пообещал нарастить расходы более чем на 10%.