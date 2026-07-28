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Новости

На побережье Мексики из-за теплеющего моря вынесло рекордное количество саргассов, страдают отели, рестораны и пляжи

The Insider
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На карибское побережье Мексики вынесло рекордное саргассов — бурых водорослей, пластами дрейфующих по Атлантике. Они загрязняют пляжи, а при гниении издают запах тухлых яиц, что отпугивает туристов и приводит к падению доходов бизнеса. Об этом пишет Reuters. 

Власти штата Кинтана-Роо, где находятся известные пляжи, покрытые белым песком — Канкун и Плайя-дель-Кармен - ожидают, что к концу года на берег выбросит 119 тысяч тонн саргассов, что превысит прошлогодний рекорд в 96 тысяч тонн. 

«Спад туризма крайне серьёзен, и виновата в этом эпидемия саргассов. Низкий сезон не просто низкий — он критический», - заявил член городского совета города Тулум. Губернатор Кинтанa-Роо Мары Лезама заявила, что загрязнение с саргассами обходится штату примерно в 11% ВВП, или около 2 миллиардов долларов в год. 92,5% пляжей объявили о чрезмерном уровне саргассов, некоторые вынуждены были закрыться. 

Учёные также предупреждают, что разлагающиеся водоросли лишают подводные растения солнечного света, снижают биоразнообразие и могут накапливать тяжелые металлы. Рабочие, которые в прошлом году сгребали саргассы с пляжей, сообщали о зуде и ожогах кожи, головных болях, усталости и тошноте. 

Брайан Барнс, научный сотрудник колледжа исследований моря Университета Южной Флориды заявил, что повышение температуры моря и большое количество солнечных дней приводит к росту количества саргассов. 

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