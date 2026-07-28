Disney+ в Германии отключил поддержку качества видео HDR и 4К из-за патентного спора с владельцем прав на технологию

Стриминговый сервис Disney+ снизил качество видео для всех уровней подписки на территории Германии. Причиной стал продолжающийся судебный спор с обладателем патента на технологию передачи видео в высоком качестве, американской компанией Inter Digital. Представители компании настаивают на том, что должны получать отчисления от Disney, поскольку использование их технологии дает стримингу преимущество и дает возможность поднимать цену за подписку. Об этом сообщают издания Heise и Der Spiegel.

В начале этого года из-за того же спора Disney+ перестала предлагать немецким пользователям контент Dolby Vision, HDR10+ и 3D, сославшись на «судебное разбирательство в немецком патентном суде». В ноябре прошлого года земельный суд в Мюнхене встал на сторону InterDigital, признав, что Disney нарушает ее права, транслируя HDR-видео.

23 июля InterDigital добилась очередного судебного запрета против Disney в местной палате Единого патентного суда Дюссельдорфа по делу о технологии HEVC, которая позволяет сжимать видеофайлы с сохранением высокого качества. «HEVC является ключевым компонентом высококачественного видео, который стриминговые компании, такие как Disney, используют для оправдания более высоких цен на подписку», — прокомментировал решение главный юрисконсульт InterDigital Джош Шмит. Компания требует от стриминга финансовой компенсации.

Центр защиты прав потребителей Нижней Саксонии сейчас рассматривает возможность подачи своего иска против Disney, настаивая на том, что для потребителя не имеет значения причина снижения качества услуги. Весной организация уже порекомендовала подписчика потребовать от компании частичного возврата абонентской платы после отключения Dolby Vision, HDR10+ и 3D.