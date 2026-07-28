Российские военные начали генерировать AI-«флаговтыки», чтобы отчитаться о якобы захваченных территориях

Исследователь под ником Playfra отметил, что если сопоставить видео со спутниковым снимком, то ширина солдата на нем составляет 3 метра, а потом он внезапно пропадает из кадра — то есть видео скорее всего отредактировано с помощью AI.

В украинском канале «НІП “Тиск”» обратили внимание на еще одно видео с российским «флаговтыком» в Христофоровке (до 2016 г — Коммунаровка). В канале считают, что это видео также скорее всего создано с помощью AI, так как на солдате на нем нет каски, флаг внезапно сам расправляется в безветренную погоду, а затем солдат исчезает из кадра, начиная с головы.

23 июля о подобной технологии, правда тогда еще без видео, писал Z-канал «Донецкая пехота»: