Российские военные начали генерировать AI-«флаговтыки», чтобы отчитаться о якобы захваченных территориях

Обнаружены, похоже, первые случаи использования искусственного интеллекта для имитации захвата территории в Украине. Об этом пишет OSINT-проект GeoConfirmed.
Речь идет о ролике, опубликованном Telegram-каналом «DIVGEN 🚩 Карта СВО» (свыше 75 тысяч аккаунтов-подписчиков). В сопровождающем сообщении утверждалось: «Собственные источники. Воины 3 МСБ 127-го полка совместно с отрядами "Шторм-V" завершили освобождение пгт Белый Колодезь».
По данным GeoConfirmed, в кадры разведывательного беспилотника был искусственно добавлен солдат с российским флагом. Аналитики обращают внимание, что в определенный момент из видео без видимой причины исчезает сначала сам военнослужащий, а затем и флаг, что может указывать на использование AI при монтаже. OSINT-аналитики установили, что съемка велась в районе поселка Белый Колодезь Харьковской области (координаты: 50.204659, 37.149611).
При этом по данным аналитиков DeepState, населенный пункт находится даже не в «серой зоне», а полностью под контролем Украины.
Исследователь под ником Playfra отметил, что если сопоставить видео со спутниковым снимком, то ширина солдата на нем составляет 3 метра, а потом он внезапно пропадает из кадра — то есть видео скорее всего отредактировано с помощью AI.
В украинском канале «НІП “Тиск”» обратили внимание на еще одно видео с российским «флаговтыком» в Христофоровке (до 2016 г — Коммунаровка). В канале считают, что это видео также скорее всего создано с помощью AI, так как на солдате на нем нет каски, флаг внезапно сам расправляется в безветренную погоду, а затем солдат исчезает из кадра, начиная с головы.
23 июля о подобной технологии, правда тогда еще без видео, писал Z-канал «Донецкая пехота»:
«О роли ИИ в отчётах минки. Командир одного из организмов ЮВО длительное время скрывал потери квадратных километров и отчитывался наверх видеороликами с флаговтыками всё новых и новых населенных пунктов и территорий. Расслабился и попался на видео, где у солдата с флагом ноги земли не касались».