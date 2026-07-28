Мерц выступил против бюджета ЕС на €1,76 трлн и предложил урезать субсидии и региональную помощь

Канцлер Германии — крупнейшего донора бюджета ЕС — Фридрих Мерц выступил против предложенного Европейской комиссией семилетнего бюджета Евросоюза объемом €1,76 трлн. По мнению Берлина, Евросоюз должен сократить расходы на сельское хозяйство и поддержку менее обеспеченных стран и направить больше средств на оборону, технологии и повышение конкурентоспособности европейской экономики.

Следующая многолетняя финансовая программа (Multiannual Financial Framework) определит расходы ЕС на период с 2028 по 2034 год. Из этого бюджета финансируются сельское хозяйство, региональное развитие, оборона, научные исследования, климатические программы и другие общеевропейские проекты.

Предложенный Еврокомиссией бюджет составляет €1,76 трлн. Германия считает такой уровень расходов чрезмерным. На июньском саммите ЕС Мерц уже отверг предложение сократить бюджет примерно на 2%, заявив, что даже после такого уменьшения расходы останутся слишком высокими.

Мерц считает, что нынешняя структура расходов устарела. По его словам, более двух третей бюджета ЕС сегодня приходится на различные субсидии и механизмы перераспределения средств между странами, тогда как Европа должна больше инвестировать в оборону, промышленность и новые технологии, чтобы конкурировать с США и Китаем.

В частности, Германия предлагает сократить финансирование Общей сельскохозяйственной политики ЕС, крупнейшим получателем которой является Франция, а также фондов сплочения, за счет которых Евросоюз финансирует развитие менее обеспеченных государств и регионов, прежде всего стран Центральной и Восточной Европы. Освободившиеся средства Берлин предлагает направить на оборону, инновации и повышение конкурентоспособности европейской экономики.

«Столь масштабное увеличение европейского бюджета для нас неприемлемо — цифры несбалансированны», — сказал канцлер. По его словам, проект необходимо урезать на несколько сотен миллиардов евро независимо от того, удастся ли Евросоюзу найти новые собственные источники доходов. Под ними Брюссель понимает общеевропейские налоги и сборы, которые должны снизить зависимость бюджета от взносов стран-членов.

До сих пор главным сторонником увеличения общеевропейских расходов выступала Франция. Президент Эммануэль Макрон традиционно призывает к более масштабному финансированию общих программ ЕС. Однако, как отмечает Bloomberg, из-за роста популярности Марин Ле Пен — лидера ультраправой партии «Национальное объединение» — Мерц и Макрон теперь стремятся найти компромисс по бюджету до президентских выборов во Франции. Они опасаются, что после выборов согласовать документ будет значительно сложнее.

Ключевую роль в переговорах сейчас играет Ирландия, председательствующая в Совете ЕС во второй половине года. Ожидается, что Дублин подготовит компромиссный вариант бюджета, который сможет устроить все государства-члены.