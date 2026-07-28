Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.02

EUR

88.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

120

 

 

 

 

 

Новости

Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд для урегулирования исков — в них компанию обвиняли в производстве детской присыпки, провоцирующей рак

The Insider
Иллюстрация к материалу

Американская корпорация Johnson & Johnson, производящая лекарственные препараты и медицинское оборудование, согласилась выплатить около $5,5 млрд по искам клиентов, которые обвиняют компанию в производстве детской присыпки, провоцирующей рак яичников. Об этом сообщается на сайте J&J. Компания продолжает настаивать на «безосновательности» обвинений, но готова к урегулированию вопроса.

Первые иски к J&J были поданы еще в 2009 году, отмечает Би-би-си. В них утверждается, что детская присыпка и другие продукты компании, содержащие тальк, вызывают рак яичников. Претензии обосновываются тем, что тальк добывают в карьерах и шахтах, а залегает он часто рядом с асбестом, который вызывает онкологию.

Предложение J&J охватывает около 76 тысяч дел, а также подразумевает выплаты, начиная с 2027 года. Для вступления соглашения в силу его должны принять 95% истцов. Вице-президент корпорации по судебным разбирательствам Эрик Хаас настаивает, что все обвинения безосновательны, а компания в конечном итоге одержала бы победу во всех этих тяжбах. Однако, по его словам, соглашение с истцами позволит оставить этот вопрос в прошлом и сосредоточиться «на миссии по разработке лекарств и устройств, спасающих жизни». В начале июля J&J выиграла одно из таких дел, поскольку истцу не удалось доказать, что именно тальк был причиной рака.

В 2023 году корпорация полностью свернула продажи присыпки, продававшейся на рынке около 130 лет. Ее заменили присыпкой на основе кукурузного крахмала. При этом причины отказа от многолетнего продукта в компании называли коммерческими. Как писала газета The Wall Street Journal, объем продаж продукции J&J в 2026 году должен превысить $100 млрд.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  4. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  5. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте