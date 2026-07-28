США и ОАЭ создают в Абу-Даби первую в мире двустороннюю группу по военному применению ИИ

Центральное командование США (CENTCOM) и Объединённые Арабские Эмираты договорились создать первую двустороннюю оперативную группу, которая займется ускоренной разработкой военных приложений искусственного интеллекта. Об этом CENTCOM объявило в своем аккаунте в Twitter (X).

Группа получила название Task Force Talon Synapse, ее формальный запуск намечен на ближайшие недели. Базироваться она будет в Абу-Даби, в нее войдут около 20 американских и эмиратских специалистов по искусственному интеллекту, работе с данными и кибербезопасности.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил:

«Это станет историческим рубежом — мы работаем с одним из наших самых сильных партнеров в регионе, чтобы стремительно доводить новейшие достижения в области ИИ до наших военных».

По его словам, США и эмиратская сторона в равной мере настроены внедрять ИИ-приложения так, чтобы это способствовало инновациям «в нужном темпе и масштабе».

Идею такой оперативной группы Купер обсуждал с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном еще в прошлом году. За последний месяц представители CENTCOM во время поездки в регион провели встречи с руководителями компаний из сферы искусственного интеллекта и с эмиратскими военными чиновниками.

Работа Task Force Talon Synapse будет сосредоточена на трех направлениях — внедрении ИИ для разведывательного обеспечения, защите критической инфраструктуры и наблюдении за обстановкой в сфере региональной безопасности.

Как отмечала в колонке для The Insider Жаклин Шнайдер, директор Инициативы по военным играм и симуляциям кризисов в Гуверовском институте войны, революции и мира при Стэнфордском университете, последствия появления ИИ на поле боя определяют именно военные, поскольку они выбирают поставщиков, системы и способы применения технологии. При этом, писала она, люди склонны переоценивать возможности любых новых технологий, а это грозит ростом международной напряженности и критическими ошибками из-за сбоев систем. Помочь, по ее мнению, может контроль безопасности еще на этапе разработки военных ИИ-систем и обучение военнослужащих и их командиров критически оценивать ответы таких систем.