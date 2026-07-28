Россияне стали искать жилье в Ереване чаще, чем в начале войны. Риелторы сообщили о подорожании аренды на 30% — «Вёрстка»

Спрос россиян на жилье в Армении резко вырос и уже сравним с показателями 2022 года, рассказали изданию «Вёрстка» местные риелторы. По словам одного из них, в 2024–2025 годах к нему обращались главным образом живущие в Ереване эмигранты, которые хотели сменить квартиру. Теперь около 80% клиентов недавно приехали в Армению или только собираются переехать.

Один из специалистов оценил рост стоимости аренды в Ереване за последние три месяца примерно в 30%. Риелторы говорят, что новая волна спроса началась после майских праздников и продолжает усиливаться. Часть клиентов ищет квартиры на конец августа и сентябрь. В популярных среди россиян Telegram-чатах ежедневно появляются десятки объявлений от семей, пар и одиночных арендаторов, которые уже приехали в Армению либо планируют переезд осенью.

Профильный канал о недвижимости «Метры в драмах» сообщил, что «нормальных» вариантов на рынке почти не осталось, а летний спрос приблизился к уровню 2022 года. Автор канала предположил, что осенью интерес к недвижимости может вырасти еще сильнее на фоне слухов о новой мобилизации и выборов в Госдуму.