Россияне стали искать жилье в Ереване чаще, чем в начале войны. Риелторы сообщили о подорожании аренды на 30% — «Вёрстка»

Спрос россиян на жилье в Армении резко вырос и уже сравним с показателями 2022 года, рассказали изданию «Вёрстка» местные риелторы. По словам одного из них, в 2024–2025 годах к нему обращались главным образом живущие в Ереване эмигранты, которые хотели сменить квартиру. Теперь около 80% клиентов недавно приехали в Армению или только собираются переехать.
Один из специалистов оценил рост стоимости аренды в Ереване за последние три месяца примерно в 30%. Риелторы говорят, что новая волна спроса началась после майских праздников и продолжает усиливаться. Часть клиентов ищет квартиры на конец августа и сентябрь. В популярных среди россиян Telegram-чатах ежедневно появляются десятки объявлений от семей, пар и одиночных арендаторов, которые уже приехали в Армению либо планируют переезд осенью.
Профильный канал о недвижимости «Метры в драмах» сообщил, что «нормальных» вариантов на рынке почти не осталось, а летний спрос приблизился к уровню 2022 года. Автор канала предположил, что осенью интерес к недвижимости может вырасти еще сильнее на фоне слухов о новой мобилизации и выборов в Госдуму.
Данные поисковых сервисов подтверждают рост спроса, но не позволяют установить число реально переехавших людей. Согласно «Яндекс Вордстату», с 13 по 19 июля россияне сделали около 5,2 тысячи запросов «квартиры в Ереване» — немного больше, чем за неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года, когда было зафиксировано около пяти тысяч запросов. Рекорд остается за неделей после объявления мобилизации в сентябре 2022 года: тогда показатель приблизился к десяти тысячам. Google Trends также показывает новый всплеск интереса.
После массового приезда россиян в 2022 году аренда в Ереване подорожала в несколько раз. Позднее рынок начал остывать: в 2023 году типичная ставка составляла 200–250 тысяч драмов в месяц против 400–500 тысяч годом ранее, а в 2025 году число зарегистрированных договоров аренды сократилось на 28,6%, писали местные СМИ.
Армения остается одним из наиболее доступных направлений для эмиграции из России. Между странами действует безвизовый режим, а с 2017 года россияне могут прилетать в Армению по внутреннему паспорту. В стране также можно получить временный вид на жительство на основании работы, учебы, предпринимательской деятельности или семейных связей.