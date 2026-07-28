Личные переписки пользователей с чат-ботом Claude обнаружили в поисковой выдаче Google

В минувшие выходные в результатах поиска Google обнаружили множество личных переписок пользователей с чат-ботом Claude от Anthropic. Поисковик проиндексировал ссылки на чаты, которыми люди делились через функцию Share Chat. На это обратило внимание издание Би-би-си.

Общедоступные чаты в поисковой выдаче первыми обнаружили пользователи Reddit (1, 2).

В публичном доступе оказались сотни чатов: пользователи в них просили чат-бот помочь с составлением резюме, постов, рабочих презентаций, делали личные трекеры приема лекарств или писали налоговые документы.

В одном из подобных разговоров пользователь спрашивал Claude: «Как превратиться в девятихвостого лиса?» Чат-бот в ответ утверждал, что ему и так дарованы «полностью функциональные лисьи способности».

По всей видимости, проблема возникла из-за возможности пользователей поделиться своими чатами через функцию Share Chat. Она позволяет создавать ссылки, по которым любой может перейти и посмотреть сгенерированный нейросетью ответ. При создании таких ссылок пользователь получает предупреждение: «Любой, у кого есть ссылка, может просмотреть [этот контент]».