Жители Ольхона на Байкале заблокировали паромы из-за отмены проезда без очереди

Жители Ольхона утром 28 июля перекрыли подъездные пути к паромной переправе «МРС — остров Ольхон» на Байкале. Восточно-Сибирское речное пароходство предупредило об остановке движения после того, как капитан одного из паромов сообщил о заблокированных въезде и выезде. На место прибыли силовики.
Акция протеста началась из-за отсутствия у жителей острова приоритетного права на проезд. В разгар туристического сезона местным приходится ожидать парома в общей очереди с отдыхающими, а в последней декаде июля время ожидания доходило до суток, говорится в сообщениях местных каналов, которые The Insider изучил с помощью системы мониторинга IONA.
Одна из жительниц рассказала изданию IrCity, что провела в очереди целый день с восьмимесячным ребенком, пытаясь вернуться домой.
Инцидент Иркутск / T.me
По словам иркутских гидов, утром к переправе приехали местные жители на «буханках» и перекрыли дорогу. Туристы опасались, что из-за остановки паромов не успеют на самолеты и поезда. Сами жители отрицали, что проводят организованную забастовку, пишут местные СМИ. Как объясняли участники локального чата, автомобили лишь заняли места в живой очереди, а решение не выпускать паромы приняло пароходство.
В предыдущие годы для жителей Ольхона действовала отдельная негласная очередь, однако в 2026 году эту практику перестали применять. Формально право местных жителей на приоритетный проезд не было закреплено нормативным актом, поэтому их автомобили начали пропускать вместе с машинами туристов.
Власти Иркутской области на прошлой неделе сообщили, что разработали проект документа о возвращении льготы и обсуждают его с прокуратурой, перевозчиком и районной администрацией. Однако местная жительница после собрания в администрации 27 июля рассказала IrCity, что ясности по-прежнему нет, а новая система может заработать только в следующем году.
Сейчас официальные правила ВСРП предусматривают проезд без очереди для лицензированного рейсового транспорта, скорой помощи, пожарных, полиции и других специальных автомобилей. Частные машины жителей Ольхона в перечень не входят. При этом сама переправа для пассажиров и автомобилей бесплатна.
Позднее Восточно-Сибирское речное пароходство объявило о восстановлении работы переправы. Подъездные пути разблокировали, после чего паромы снова начали ходить по расписанию. О возвращении жителям Ольхона приоритетного проезда власти пока не объявляли.