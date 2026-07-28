Жители Ольхона на Байкале заблокировали паромы из-за отмены проезда без очереди

В предыдущие годы для жителей Ольхона действовала отдельная негласная очередь, однако в 2026 году эту практику перестали применять. Формально право местных жителей на приоритетный проезд не было закреплено нормативным актом, поэтому их автомобили начали пропускать вместе с машинами туристов.

Власти Иркутской области на прошлой неделе сообщили, что разработали проект документа о возвращении льготы и обсуждают его с прокуратурой, перевозчиком и районной администрацией. Однако местная жительница после собрания в администрации 27 июля рассказала IrCity, что ясности по-прежнему нет, а новая система может заработать только в следующем году.

Сейчас официальные правила ВСРП предусматривают проезд без очереди для лицензированного рейсового транспорта, скорой помощи, пожарных, полиции и других специальных автомобилей. Частные машины жителей Ольхона в перечень не входят. При этом сама переправа для пассажиров и автомобилей бесплатна.

Позднее Восточно-Сибирское речное пароходство объявило о восстановлении работы переправы. Подъездные пути разблокировали, после чего паромы снова начали ходить по расписанию. О возвращении жителям Ольхона приоритетного проезда власти пока не объявляли.