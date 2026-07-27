В Украине раскрыли хищение иностранных пожертвований на $1,28 млн с участием экс-сотрудника МИД

Украинские антикоррупционные органы (НАБУ и САП) сообщили, что раскрыли хищение пожертвований в пользу Украины на сумму 37 млн гривен (примерно $1,28 млн на момент совершения преступления). По данным следствия, хищение совершила организованная преступная группа, которую возглавлял бывший государственный секретарь МИД Украины, занимавший эту должность в 2020–2024 годах. «Forbes Украина» отмечает, что в указанный период должность занимал Александр Баньков.
«Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России, и легализовали их через конвертационные центры».
Следствие полагает, что госсекретарь МИД убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипмиссий за рубежом направлять пожертвования, собранные для Украины, на банковский счет подконтрольной ему общественной организации. Как показала экспертиза, деньги, получаемые этой организацией, имели статут целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. Затем средства выводились на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания.
«Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений».
В числе подозреваемых называются также: бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель организации, через которую выводились деньги; бухгалтер.
Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о бывшем руководителе госаппарата МИД и действующем советнике Постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамизе Рамазанове, а также о руководителе подконтрольной общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству» Владиславе Резникове.