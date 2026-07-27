В Украине раскрыли хищение иностранных пожертвований на $1,28 млн с участием экс-сотрудника МИД

Следствие полагает, что госсекретарь МИД убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипмиссий за рубежом направлять пожертвования, собранные для Украины, на банковский счет подконтрольной ему общественной организации. Как показала экспертиза, деньги, получаемые этой организацией, имели статут целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины. Затем средства выводились на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания.

«Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений».

В числе подозреваемых называются также: бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел, руководитель организации, через которую выводились деньги; бухгалтер.

Центр противодействия коррупции сообщает, что речь идет о бывшем руководителе госаппарата МИД и действующем советнике Постоянного представительства Украины при отделении ООН в Женеве Рамизе Рамазанове, а также о руководителе подконтрольной общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству» Владиславе Резникове.