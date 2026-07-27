ЕС разрешил импорт российского соболиного меха через три месяца после запрета. Исключения добились Италия и Греция

Евросоюз исключил выделанные и обработанные шкурки российского соболя из перечня товаров, запрещенных к импорту. Ограничение ввели в апреле 2026 года, однако уже через три месяца отменили в рамках 21-го пакета санкций, пишет издание Euractiv.
Еврокомиссия объяснила исключение доминирующим положением России на мировом рынке соболиного меха: у европейских производителей почти нет альтернативных поставщиков. За отмену запрета выступили Италия и Греция — крупнейшие импортеры российских соболиных шкурок среди стран ЕС, рассказал изданию европейский дипломат.
Как указано в регламенте Совета ЕС, который изучил The Insider, из санкционного перечня исключили выделанные или обработанные шкурки соболя вида Martes zibellina, проходящие по таможенному коду CN 4302. Запрет на импорт других обработанных меховых шкурок сохранился. Готовые изделия из российского меха также нельзя ввозить в ЕС, а европейские компании по-прежнему не могут экспортировать в Россию меховую одежду как предмет роскоши.
Соболиный мех считается одним из самых дорогих в мире. Пальто из него могут стоить десятки и даже сотни тысяч евро. Соболь обитает преимущественно в лесах Северной Азии, а Россия контролирует значительную часть его добычи и международной торговли им.
По данным «Союзпушнины» — единственного в России международного мехового аукциона, — компании из Италии и Греции оставались одними из крупнейших иностранных покупателей соболя и после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В сентябре 2022 года итальянский меховой дом Maurizio Braschi приобрел главный соболиный лот аукциона для собственной компании, а в мае 2023-го — для частного клиента из Москвы.
Исключение для меха не было единственным послаблением в 21-м пакете. Греция также добилась возможности продолжать перевозку российского сжиженного газа в третьи страны. Кроме того, страны ЕС отказались от предложенных ограничений на российскую рыбу после возражений нескольких государств.
Отмена запрета происходит одновременно с обсуждением возможного отказа ЕС от звероферм. Европейская комиссия рассматривает инициативу о запрете разведения животных ради меха, а также импорта и продажи меховых изделий. Такие фермы пока продолжают работать, в частности, в Греции, Испании, Венгрии, Финляндии и Польше.