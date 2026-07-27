ЕС разрешил импорт российского соболиного меха через три месяца после запрета. Исключения добились Италия и Греция

Евросоюз исключил выделанные и обработанные шкурки российского соболя из перечня товаров, запрещенных к импорту. Ограничение ввели в апреле 2026 года, однако уже через три месяца отменили в рамках 21-го пакета санкций, пишет издание Euractiv.

Еврокомиссия объяснила исключение доминирующим положением России на мировом рынке соболиного меха: у европейских производителей почти нет альтернативных поставщиков. За отмену запрета выступили Италия и Греция — крупнейшие импортеры российских соболиных шкурок среди стран ЕС, рассказал изданию европейский дипломат.

Как указано в регламенте Совета ЕС, который изучил The Insider, из санкционного перечня исключили выделанные или обработанные шкурки соболя вида Martes zibellina, проходящие по таможенному коду CN 4302. Запрет на импорт других обработанных меховых шкурок сохранился. Готовые изделия из российского меха также нельзя ввозить в ЕС, а европейские компании по-прежнему не могут экспортировать в Россию меховую одежду как предмет роскоши.