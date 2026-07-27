Литва планирует запретить россиянам и белорусам с ВНЖ покупать недвижимость рядом с военными объектами. Артистов обяжут осуждать войну

МИД Литвы направил на согласование поправки, которые вводят новые ограничения для граждан России и Беларуси, пишет агентство BNS. Они касаются покупки недвижимости, въезда в страну и участия в образовательных, научных, культурных и спортивных мероприятиях. Проект еще не принят, в случае одобрения, как ожидается, поправки вступят в силу со следующего года.

Гражданам обеих стран, в том числе с ВНЖ, хотят запретить приобретать недвижимость на территориях рядом с объектами, имеющими значение для национальной безопасности.

Другой блок ограничений касается россиян и белорусов, которые собираются публично работать в Литве в сфере образования, науки, культуры, спорта, искусства или развлечений. Их не будут впускать в страну, если они проводили мероприятия на аннексированных или временно оккупированных Россией территориях Украины, прямо или косвенно поддерживали войну либо участвовали в ней. Ограничения распространят и на юридические лица, а также представителей организаций.

Основанием для отказа во въезде также станут действия, которые сочтут направленными против территориальной целостности, суверенитета, независимости, стабильности или безопасности Украины. Под ограничения попадут и те, кто, по мнению литовских властей, «прямо или косвенно» поддерживает «грубые» нарушения прав человека и репрессии против гражданского общества и демократических сил в России или Беларуси.

Для въезда артистам, спортсменам, преподавателям, ученым и другим участникам мероприятий придется подписать декларацию с осуждением российской агрессии. В документе также нужно будет выразить поддержку Уставу ООН, независимости и суверенитету Украины, а также ее территориальной целостности в международно признанных границах. Декларацию опубликуют, а отказ от ее подписания станет основанием для запрета на въезд.

Россияне и белорусы, в отношении которых не выявят связей с войной, репрессиями или деятельностью на оккупированных территориях, смогут участвовать в мероприятиях только в нейтральном статусе. Они не должны будут представлять Россию или Беларусь как государства. За соблюдением ограничений обязаны будут следить организаторы мероприятий.

В министерстве объяснили необходимость поправок защитой литовского публичного пространства от российской и белорусской пропаганды, искажения истории и использования культуры для политического влияния. До сих пор власти Литвы принимали отдельные решения о запрете на въезд артистам, поддерживающим российские власти или выступавшим в аннексированном Крыму. Единого механизма для таких случаев в законодательстве не было.