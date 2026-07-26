Шторм вызвал перебои со светом и водой в Ростовской области. Один человек погиб, более 10 пострадали, задержаны десятки поездов

Без света частично остались Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск, а также восемь районов области.

Обновлено: За медицинской помощью в регионе обратился 51 человек: 11 пострадавших, в том числе ребенок, остаются в больницах, один человек погиб. Без водоснабжения остаются более 42 тысяч жителей, электроснабжение ограничено в 102 населенных пунктах, сообщил губернатор. В Ростове-на-Дону, по обновленным данным, повалено более тысячи деревьев.