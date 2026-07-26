Шторм вызвал перебои со светом и водой в Ростовской области. Один человек погиб, более 10 пострадали, задержаны десятки поездов

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень в субботу, 25 июля, вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что проблемы с электричеством зафиксированы как минимум в 15 городах и районах.
Без света частично остались Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск, а также восемь районов области.
Обновлено: За медицинской помощью в регионе обратился 51 человек: 11 пострадавших, в том числе ребенок, остаются в больницах, один человек погиб. Без водоснабжения остаются более 42 тысяч жителей, электроснабжение ограничено в 102 населенных пунктах, сообщил губернатор. В Ростове-на-Дону, по обновленным данным, повалено более тысячи деревьев.
В Ростове-на-Дону в результате непогоды пострадали 13 человек, семерых из них госпитализировали, один погиб, сообщил глава города Александр Скрябин. По его данным, ливень и шквалистый ветер привели более чем к 100 происшествиям. Работы по возобновлению электроснабжения продолжаются.
Непогода также привела к аварийному отключению тяговых подстанций и автоматических систем регулирования движения поездов. В результате в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов, максимальное время опоздания достигает восьми часов.
Из-за отключений электроэнергии перестала работать часть оборудования, обеспечивающего подачу воды. Перебои возникли в нескольких районах Ростова-на-Дону, а также в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове и четырех районах области. По словам Слюсаря, в Ростове водоснабжение удалось частично восстановить, в муниципалитетах аварийные работы продолжаются.