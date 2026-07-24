Франция перестанет выдавать россиянам временные разрешения на пребывание по гуманитарным визам

Французские префектуры начали уведомлять россиян о прекращении выдачи временных разрешений на пребывание (Autorisation provisoire de séjour, APS). С 1 сентября 2026 года заявления на получение этого документа рассматриваться больше не будут. Об этом сообщает проект InTransit, который помогает людям, подвергающимся преследованию в России, безопасно покинуть страну и легализоваться за рубежом.

APS — это временное разрешение на пребывание, которое позволяло россиянам, получившим французскую гуманитарную визу по политическим основаниям, после окончания срока действия визы еще на шесть месяцев легально оставаться во Франции и работать.

В уведомлениях префектуры рекомендуют тем, кого затронет прекращение программы, до 1 сентября подать заявление на предоставление убежища либо оформить обычный вид на жительство — например, по работе, учебе или семейным обстоятельствам, если для этого есть законные основания.

О том, что французские власти планируют свернуть программу APS для россиян, стало известно еще в мае. Тогда ассоциация Russie-Libertés сообщила, что префектуры будут выдавать и продлевать такие разрешения только в исключительных случаях — если у человека нет других возможностей легализоваться во Франции. Организация советовала обладателям APS заранее переходить на другой миграционный статус или обращаться за международной защитой.

В ассоциации также сообщили, что готовят рекомендации по переходу с APS на другие виды французского вида на жительство.