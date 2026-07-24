Ford отзывает более полумиллиона внедорожников Bronco из-за риска возгорания

Американский автоконцерн Ford отзывает 565 691 внедорожник Bronco и Bronco Raptor 2021–2026 модельных годов из-за дефекта жгута проводов в моторном отсеке, который может привести к короткому замыканию и возгоранию, сообщает Associated Press.

По оценке компании, дефект есть примерно у 1% отзываемых машин. О каких-либо авариях или травмах, связанных с этой неисправностью, Ford, согласно его заявлению, неизвестно.

Проблема возникает из-за недостаточной защиты жгута проводов — оголенные провода могут замкнуться. В этом случае водитель может заметить дым из вентиляционных дефлекторов или предупреждение на приборной панели, после чего со стороны пассажира в моторном отсеке может появиться пламя. Для устранения дефекта дилеры бесплатно установят на проводку новые защитные кожухи.

В 2025 году концерн объявил рекордные для отрасли 153 отзыва — больше, чем любой другой автопроизводитель, следует из данных Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), которые приводит CBS News. Прежний рекорд принадлежал General Motors — 77 кампаний за 2014 год. Летом 2025 года Ford также отозвал почти 700 тысяч кроссоверов Bronco Sport и Escape из-за трещин в топливных форсунках, грозивших пожаром под капотом, — устранение этого дефекта обошлось компании примерно в $570 млн.

В России автомобили Ford официально не продаются. Осенью 2022 года концерн ушел с российского рынка, продав свою долю в 49% в совместном предприятии «Соллерс» российскому партнеру, — к тому моменту компания уже прекратила в стране сборку, поставки и техподдержку.