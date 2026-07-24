Начальника военкомата, признанного лучшим в Ростовской области, осудили за взятки и освобождение призывников от службы

Бывшего военного комиссара Новошахтинска и Родионово-Несветайского района Ростовской области Аркадия Цветкова приговорили к 6 годам колонии строгого режима по делу о коррупции при освобождении призывников от срочной службы. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник.

The Insider нашел карточку дела Цветкова на сайте Новошахтинского районного суда. Из нее следует, что обвинительный приговор был вынесен еще 5 июня, однако до 24 июня СМИ не писали о приговоре комиссару. В карточке подтверждаются обвинения по статьям о получении взятки, служебном подлоге и превышении полномочий — всего 15 эпизодов.

По информации источника «Блокнота», в коррупционной схеме участвовала группа, участники которой получали деньги от призывников и их родственников, вносили в документы недостоверные сведения о здоровье и добивались присвоения ложных категорий годности, позволявших избежать службы. Некоторые предполагаемые участники схемы уже получили приговоры. Помимо лишения свободы, Цветкову назначили штраф и запрет занимать определенные должности, однако их параметры не раскрываются.

В декабре 2024 года возглавляемый Цветковым военкомат признали лучшим в Ростовской области по военно-патриотическому воспитанию. Местная газета «Знамя шахтера» писала, что Цветков назвал награду «высокой оценкой работы всего коллектива».

Летом 2025 года Цветков покинул должность военного комиссара. Тогда его уход объясняли окончанием срока контракта. По сведениям источника «Блокнота», правоохранительные органы продолжают проверять другие возможные эпизоды деятельности группы.