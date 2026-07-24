Правительство Италии поддержало законопроект, снижающий возраст автоматической уголовной ответственности до 14 лет

Совет министров Италии во главе с премьером Джорджей Мелони одобрил законопроект, вводящий автоматическую уголовную ответственность с 14 лет. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность для людей в возрасте от 14 до 18 лет не наступает автоматически. Для наказания подростка в соответствии с Уголовным кодексом следствие и судья должны доказать, что несовершеннолетний преступник осознавал свои действия и хотел их совершить.

Теперь итальянское правительство решило отменить презумпцию невменяемости и внести поправку, автоматически признающую способность подростков осознавать свои действия. Задача доказать обратное должна лечь на адвокатов. По мнению властей, это поможет бороться с ростом подростковой преступности.

Активно продвигала законопроект премьер-министр Джорджа Мелони. Она заявила:

«Каждый, кто совершает нападение, ограбление или сеет разрушения, должен всегда нести ответственность, даже если ему 15 или 16 лет. Сейчас правовая система предусматривает привлечение к ответственности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет только в том случае, если судья установит, что они были способны осознавать свои действия и принимать решения… Этот закон нацелен на тех, кто считает себя неприкосновенным и использует несовершеннолетних в качестве инструмента. Он также послужит наказанием для подростков, думающих, что им всё дозволено, поскольку знают, что им ничего за это не будет».

По ее словам, один закон не решит проблему подростковой преступности, потому что за жестокостью несовершеннолетних часто стоят «семья, которая о них забыла, школа, потерявшая с ними связь, район, где нечем заняться по вечерам, и взрослый, который воспользовался этой пустотой». Мелони пообещала выработать социальные меры, которые позволят решить эти проблемы, но подчеркнула, что без ужесточения УК они не дадут результата.

Власти Италии уверены, что изменения помогут в борьбе с молодежными бандами и ростом подростковой преступности. Например, в мае 2026 года сообщалось, что число умышленных убийств, совершенных в стране подростками, выросло на 150% — с 14 до 35 случаев за год. Годом ранее агентство Reuters писало об активизации местной мафии, вербующей несовершеннолетних в молодежные банды через социальные сети.

Одобренный правительством законопроект еще должен пройти через обе палаты итальянского парламента.