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Новости

Мужчиной, ударившим русскоязычную женщину в Грузии, оказался боксёр, выступавший в России после начала войны

The Insider
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Гиорги Чигладзе, ударивший по лицу русскоязычную туристку и отпущенный 21 июля районным судом Телави под залог, оказался профессиональным боксёром, выступавшим в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. На своей странице в Facebook он называет себя шестикратным чемпионом Грузии и членом национальной сборной в тяжёлом весе. Также на его странице есть два перепоста новостей об инциденте.

Профайл спортсмена 1998 года рождения есть и на сайте Федерации бокса России. Там же указано, что в октябре 2024 года Чигладзе проводил бой в Екатеринбурге, например, против уроженца Украины, гражданина России Игоря Вильчицкого. Согласно Facebook Чигладзе, он также посещал Москву 16 декабря 2025 года. Есть страница спортсмена и на BoxRec — крупнейшей базе данных, интернет-энциклопедии, посвященной профессиональному боксу. Страница мужчины в Instagram также изобилует видео с соревнований и тренировок.

Во время конфликта с русскоязычными туристками в отеле в Кахетии, о котором стало известно 18 июля, Чигладзе, по словам пострадавших, высказывал претензии девушкам «из-за русского языка», а во время перепалки периодически переходил на английский.

Накануне в Тбилиси прошёл марш в поддержку мужчины. Организатор протестов Мариам Меканцишвили заявляла, что решила организовать шествие для поддержки «парня, задержанного из-за оккупантов». Во время шествия звучали, в частности, призывы «не путать гостей и оккупантов», а также частый лозунг протестов в Грузии «Путин х*йло». Протестующие шли с флагами Грузии и Евросоюза и требовали освободить Чигладзе, задержанного на тот момент полицией.

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