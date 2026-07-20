Нетаньяху заблокировал голосование в Кнессете о признании геноцида армян под давлением помощника Ильхама Алиева — Haaretz

Правительство Израиля в конце июня одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Ожидалось, что решение правительства будет вынесено на голосование в Кнессете, однако этого так и не произошло. Как выяснил Haaretz, голосование заблокировал Биньямин Нетаньяху: по данным источника газеты, это произошло после того, как с канцелярией израильского премьер-министра связался помощник главы Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

Haaretz утверждает, что израильское правительство проинформировало азербайджанских чиновников о том, что этот вопрос был снят с повестки дня Кнессета. В канцелярии министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в ответ на запрос издания отвергли информацию о том, что голосование было отменено после вмешательства Нетаньяху, однако не смогли объяснить, почему же оно не состоялось. «Правительство приняло решение [признать армянский геноцид], и оно было одобрено единогласно. Оно не будет изменено, и это важный и исторический факт», — говорится в заявлении Саара.

Канцелярия Нетаньяху и Гаджиев на запросы Haaretz не ответили.

Резолюция правительства

Инициатором признания геноцида армян правительством был министр иностранных дел. 28 июня кабинет единогласно принял соответствующую резолюцию. В своем выступлении на заседании правительства Саар напомнил, что в результате убийств и депортаций, которые начались в 1915 году, погибли около 1,5 млн армян, и кроме того, действия османского правительства привели к «уничтожению многовекового культурного и исторического наследия в Анатолии».

«Несмотря на обширную и однозначную историческую документацию, геноцид армян до сих пор остается предметом институционализированной кампании отрицания и преуменьшения, включая манипулятивное переписывание истории, — главным образом со стороны турецкого правительства. <...> В прошлом [в Израиле] были заявления, в том числе премьер-министра Нетаньяху и тогдашнего министра иностранных дел Исраэля Каца, о признании геноцида армян. Сионистская организация также приняла решение о признании геноцида армян около десяти лет назад. <...> Я думаю, что настало время для Израиля как еврейского государства официально принять эту позицию. В данный момент вопрос — почему этого [признания армянского геноцида Израилем] до сих пор не произошло? — для меня менее важен. Никогда не поздно поступить правильно. Важно сделать это сейчас, чтобы нас больше не спрашивали в разных местах, почему мы этого избегаем. Это и моральный, и исторический долг. И, на мой взгляд, нет веских причин этого избегать. Это не „акт мести“ за открытую враждебность, а также ужасную риторику и враждебные действия Турции под руководством Эрдогана по отношению к Израилю. Более того, тот факт, что Турция распространяет ложные нарративы против Израиля, не дает ей иммунитета от исторической правды».

Реакция

Решение израильского правительства ожидаемо вызвало резкую реакцию в Турции и Азербайджане — странах, отрицающих геноцид армян. В тот же день турецкий МИД выпустил заявление, в котором говорилось, что это «политическое» решение принято Израилем для того, чтобы «скрыть собственные преступления».

«Турция продолжит решительно работать над тем, чтобы положить конец экспансионистской и дестабилизирующей политике Израиля в регионе и обеспечить привлечение правительства Нетаньяху к ответственности в соответствии с международным правом за преступления, совершенные против гражданского населения, в частности, против палестинского народа».

Азербайджан, в отличие от Турции, Израиль считает своим союзником (в частности, Израиль активно поставлял Баку оружие, в том числе использованные для захвата Нагорного Карабаха и этнической чистки в регионе). Вероятно, поэтому публичная риторика азербайджанских властей была мягче. В своем заявлении МИД Азербайджана призвал Израиль «пересмотреть решение», а также отметил, что оно подорвет усилия по достижению мира и стабильности в южнокавказском регионе.

О том, что Израиль передумал признавать армянский геноцид под давлением Баку, еще 9 июля писало азербайджанское издание Haqqin. «Позиция Баку была доведена рядом представителей азербайджанских госструктур до внимания своих соответствующих партнеров на израильской стороне. В ходе этих контактов было особо подчеркнуто, что инициатива Израиля имеет крайне негативный и неконструктивный характер, не несет в себе никакой выгоды для Израиля и в случае ее принятия причинит ущерб не только отношениям Израиля с Турцией, но и Азербайджаном. <...> В результате принятых мер инициативу удалось затормозить и фактически похоронить», — говорилось в публикации.

Власти Армении, в свою очередь, не выказали интереса к израильской инициативе. «Мы не видим необходимости в реакции, поскольку считаем, что неучастие в теме превращения геноцида армян в оружие исходит из интересов Республики Армения», — заявил премьер-министр Никол Пашинян (цитата по Armenpress).

Еще один сигнал из Баку

На прошлой неделе Ильхам Алиев принял Мухаммеда Мустафу, занимающего должность главы правительства в Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. При этом азербайджанские СМИ, освещая визит, называли Мустафу «премьер-министром государства Палестина», а сам Алиев в ходе встречи заявил, что поддерживает создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. От властей Израиля реакции на это заявление не последовало.