Научрук Путина хочет доказать старую теорию Менделеева о нефти, пробурив сверхглубокую скважину в Коми. Регион страдает от нефтеразливов

Научный руководитель кандидатской диссертации Владимира Путина, ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета и фактический совладелец химической компании «ФосАгро» Владимир Литвиненко подтвердил немецкому изданию Der Spiegel, что планирует реализовать проект по бурению сверхглубокой скважины в республике Коми, чтобы доказать теорию абиогенного (то есть не связанного с разложением живых организмов) происхождения нефти. При этом весомых аргументов в пользу этой теории нет, а в республике регулярно происходят опасные для окружающей среды разливы нефти из-за ветхой инфраструктуры. Вместо того, чтобы решить эту проблему, власти предпочитают инвестировать деньги в сомнительные проекты.

Проект сверхглубокой скважины

В начале июня Литвиненко и глава республики Коми Ростислав Гольдштейн подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и Горным университетом. В открытом доступе текста документа нет, но, судя по официальным пресс-релизам, оно касается в первую очередь участия университета в поисках полезных ископаемых на территории региона, подготовки кадров для местных предприятий и проведения научных исследований.

«Одним из главных научных проектов, реализуемых в рамках Соглашения, станет участие Горного университета в программе по глубинному изучению генезиса типовых структур Земли. Проект предусматривает бурение сверхглубокой исследовательской скважины глубиной до 8 тысяч метров в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции – одной из богатейших сырьевых баз России», — написало агентство «Коминформ».

На самом деле, как писал позднее журнал Science, бурение скважины в Тимано-Печорской провинции направлено на подтверждение крайне спорной теории, выдвинутой еще в XIX веке российским химиком и изобретателем периодической таблицы химических элементов Дмитрием Менделеевым. Он предполагал, что нефть может образовываться не только в результате разложения органических останков под воздействием температуры и давления в течение нескольких миллионов лет, но и в результате реакции соединений железа и углерода с водой в недрах земли. Если бы эта теория оказалась правдой, нефтяные запасы оказались бы куда больше, чем считалось ранее, к тому же они могли бы восстанавливаться сами собой в результате геологических процессов. Научный консенсус среди западных исследователей состоит в том, что хотя такой механизм образования углеводородов нельзя считать совсем невероятным, нет никаких доказательств существования коммерчески значимых месторождений такого происхождения.

Теория абиогенного происхождения нефти была весьма популярна в Советском Союзе, сильно зависевшем от экспорта нефти и природного газа. В том числе доказательства существования нефти абиогенного происхождения искали в Кольской сверхглубокой скважине — самой глубокой в мире. Эту теорию Литвиненко отстаивал в статье 2025 года, где называл мейнстримные представления об органическом происхождении нефти «догматическими» и «навязанными». В той же статье он анонсировал проект по бурению двух сверхглубоких скважин глубиной 9 тысяч метров в северо-восточной части Русской платформы (то есть на севере европейской части России). Потенциальное наличие бесконечных запасов нефти у России и других богатых ею стран он назвал «худшим кошмаром для глобалистов».

Лицензию на разработку участка недр для проекта, как следует из данных госреестра, получило в конце 2024 года ООО «Геоистина». Согласно системе СПАРК, ее создали в 2023 году два человека: Владимир Белановский и Анатолий Суслов, оба внесли в уставный капитал по 500 тысяч рублей. Суслов — проректор Горного университета по эксплуатации и развитию имущественного комплекса. Белановский — бывший руководитель спецсвязи ФСО России и Службы охраны ФСО по Северо-Западному федеральному округу. Находясь в этой должности, он в 2012 году защитил в Горном университете кандидатскую диссертацию по теме «Стратегическое планирование формирования резервов углеводородного сырья», которая из-за большого количества плагиата привлекла внимание проекта «Диссернет».

Кроме того, Белановский занимает должность директора в благотворительном фонде «Гранит познания», зарегистрированном в Санкт-Петербурге, в доме 15Ж по улице Нахимова. По тому же адресу расположено частное учебное заведение под названием «Авторская школа „Горный“». Судя по отзывам на «Яндекс-картах», школа функционировала как минимум до 2024 года, по данным РБК, в 2025 году компания показала убытки после нескольких лет устойчивого роста прибыли. Сейчас в Google-картах указано, что школа закрыта навсегда, однако ее сайт по-прежнему доступен. На нем указано имя директора — Андрей Алексеевич Конкин. Человек с такими же ФИО работает доцентом на кафедре истории в Горном университете. В его биографии упомянута работа учителем истории в разных школах, но не в школе «Горный». Несмотря на такие совпадения, явно аффилиация с Горным университетом на сайте школы не упомянута.

Республика Коми страдает от разливов нефти

В прошлом году, по официальным данным, в Коми произошло 17 разливов нефти, при этом летом 2026 года, невзирая на восстановительные мероприятия, в регионе оставалось 227,8 га загрязненных земель.

За 2026 год точных данных пока нет, но СМИ сообщали как минимум о двух инцидентах:

В середине мая разлив нефти произошел на нефтесборном коллекторе Южно-Сотчемьюского месторождения ООО «Косьюнефть». Около пяти кубометров нефтесодержащей жидкости вылилось на территории лесничества, площадь загрязнения составила около одного гектара. Нефть попала и в ближайшее болото.

В июне Минприроды Коми сообщило о нарушениях на Нижнеомринском месторождении в Троицко-Печорском районе. Разлив нефти там произошел еще в 2024 году из-за разгерметизации нефтепровода, но за два года полной очистки загрязнений проведено не было. В 2025 году там дважды проводились проверки, но никаких мер компания «Нижнеомринская нефть» не приняла.

Представители НКО «Арктида» в разговоре с The Insider подчеркнули, что известно становится далеко не обо всех нефтеразливах, а данные о работе ТЭК засекречены с 2022 года, что еще сильнее осложняет экологический мониторинг.