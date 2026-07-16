Дефицит бюджета России в 2026 году превысит план более чем на 1 трлн рублей — Reuters

Дефицит федерального бюджета России в 2026 году может оказаться более чем на 1 трлн рублей (около $12,85 млрд) выше официального плана из-за роста государственных расходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительственного бюджетного портала, который агрегирует информацию Минфина и Федерального казначейства.

Расходы федерального бюджета в следующем году могут составить 45,11 трлн рублей вместо предусмотренных законом 44,07 трлн рублей. При этом прогноз по доходам остается без изменений — 40,28 трлн рублей. В результате ожидаемый дефицит вырастет до 4,83 трлн рублей против запланированных 3,79 трлн.

Reuters отмечает, что военные расходы России продолжают расти на фоне войны против Украины.

По данным Минфина, за первое полугодие 2026 года дефицит федерального бюджета уже достиг 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что дефицит бюджета по итогам года немного превысит официальный прогноз, но заверил, что это не приведет к существенному увеличению внутренних заимствований.