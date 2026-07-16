Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.96

EUR

88.91

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

402

 

 

 

 

 

Новости

Дефицит бюджета России в 2026 году превысит план более чем на 1 трлн рублей — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

Дефицит федерального бюджета России в 2026 году может оказаться более чем на 1 трлн рублей (около $12,85 млрд) выше официального плана из-за роста государственных расходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительственного бюджетного портала, который агрегирует информацию Минфина и Федерального казначейства.

Расходы федерального бюджета в следующем году могут составить 45,11 трлн рублей вместо предусмотренных законом 44,07 трлн рублей. При этом прогноз по доходам остается без изменений — 40,28 трлн рублей. В результате ожидаемый дефицит вырастет до 4,83 трлн рублей против запланированных 3,79 трлн.

Reuters отмечает, что военные расходы России продолжают расти на фоне войны против Украины.

По данным Минфина, за первое полугодие 2026 года дефицит федерального бюджета уже достиг 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что дефицит бюджета по итогам года немного превысит официальный прогноз, но заверил, что это не приведет к существенному увеличению внутренних заимствований. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте