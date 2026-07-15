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Новости

МВД отменит штрафы, полученные в очередях на заправках

The Insider
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Российские водители, которых оштрафовали за нарушение правил остановки и стоянки во время ожидания в очередях за бензином, смогут добиться отмены этих штрафов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подразделения Госавтоинспекции будут отменять такие постановления с учетом малозначительности нарушения или того, что водители действовали в условиях крайней необходимости. Для этого автомобилистам потребуется обратиться в ГИБДД.

Поводом для решения стали жалобы жителей Саратовской области, где камеры автоматической фиксации начали выписывать штрафы автомобилям, стоявшим в очередях на автозаправках. Волк также сообщила, что с 1 июля комплексы фиксации нарушений в районах АЗС были отключены.

15 июля в Челябинске ссора между двумя водителями в очереди на заправке закончилась стрельбой. Один из них пытался поскорее попасть к колонке и в ответ на замечание достал травматический пистолет. Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и был госпитализирован. Подозреваемый задержан полицией. 

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