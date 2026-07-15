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Новости

Акции «Газпрома» упали до минимума с ноября 2008 года

The Insider
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Акции «Газпрома» на торгах Московской биржи опустились ниже 90 рублей впервые с ноября 2008 года, обратили внимание «Ведомости». 

К 14:00 мск бумаги торговались по 90,01 рубля, теряя 3,23% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. В ходе торгов минимальная цена достигала 89,83 рубля. За последний год акции подешевели почти на 26%.

Несмотря на снижение котировок, по итогам 2025 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла на 7% и составила 1,3 трлн рублей. При этом выручка сократилась на 9% — до 9,8 трлн рублей, а показатель EBITDA снизился на 6%, до 2,9 трлн рублей. Общий долг компании сохранился на уровне 6,7 трлн рублей.

В 2025 году акционеры «Газпрома» вновь отказались от получения дивидендов. Компания не выплачивает их уже четвертый год подряд. Более 50% акций «Газпрома» принадлежат государству.

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