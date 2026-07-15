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Госдеп США переживает крупнейший кризис более чем за столетие из-за реформ Трампа — FT

The Insider
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Государственный департамент США оказался в глубоком кризисе после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Financial Times. Администрация президента проводит масштабную перестройку Госдепа: сокращает штат, заменяет карьерных дипломатов политическими назначенцами и концентрирует принятие ключевых внешнеполитических решений в Белом доме.

Как отмечает FT, с января 2025 года численность сотрудников Госдепартамента сократилась на 3 тысячи с лишним — более чем на 20%. Из 101 кандидатуры на должность посла, выдвинутых Трампом за второй президентский срок, лишь девять являются карьерными дипломатами. Более половины американских посольств по всему миру остаются без послов, а в странах Африки этот показатель достигает почти 80%.

Бывшие высокопоставленные дипломаты считают, что происходящее ослабляет позиции США на международной арене. Экс-посол США в Китае Николас Бернс назвал ситуацию «самым разрушительным кризисом за 102-летнюю историю американской дипломатической службы». Бывший директор ЦРУ и экс-посол в России Уильям Бернс заявил, что ущерб от нынешних реформ может оказаться серьезнее последствий антикоммунистических чисток эпохи сенатора Джозефа Маккарти, поскольку они затрагивают не отдельные направления, а всю систему американской дипломатии.

По данным FT, критики администрации связывают с ослаблением роли Госдепартамента и проблемы на переговорах с Ираном. Источники издания утверждают, что Трамп все чаще поручает переговоры своим доверенным лицам и бизнес-союзникам, а не профессиональным дипломатам, из-за чего США, по мнению бывших чиновников, оказываются в менее выгодном положении по сравнению с опытными иностранными переговорщиками.

В администрации Трампа отвергают критику. Представители Белого дома утверждают, что реформа необходима для устранения неэффективности ведомства и приведения его работы в соответствие с курсом «Америка прежде всего». По их словам, задача Госдепартамента — реализовывать внешнюю политику президента, а не формировать ее самостоятельно.

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