Суд обвинил Трампа в попытке использовать судебный процесс для получения налогового иммунитета и ввел санкции против его адвокатов

Федеральный судья Кэтлин Уильямс постановила, что иск президента США Дональда Трампа против Налоговой службы США был попыткой «манипулировать судебным процессом» и подан недобросовестно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на решение суда.

По мнению судьи, иск использовался для придания законности соглашению, которое предусматривало создание фонда на $1,776 млрд для лиц, считавших себя жертвами «политически мотивированного преследования», а также фактически предоставляло Трампу, членам его семьи и его компаниям иммунитет от расследований по прошлым налоговым вопросам.

«Характер самого иска и поведение сторон и их адвокатов с момента его подачи ясно свидетельствуют о том, что это была попытка использовать суд, чтобы придать легитимность соглашению о предоставлении иммунитета лицам и организациям, связанным с президентом, а также направить миллиарды долларов американских налогоплательщиков на удовлетворение претензий, не предусмотренных законом», — написала Уильямс.

Судья также распорядилась применить санкции к адвокатам, представлявшим Трампа. Одного из них она направила в коллегию адвокатов Флориды для возможного дисциплинарного разбирательства, другому запретила в течение года выступать в федеральном суде Южного округа Флориды. Кроме того, Уильямс постановила передать свое заключение в дисциплинарные органы, рассматривающие жалобы на исполняющего обязанности генерального прокурора США Тодда Бланша и его заместителя Стэнли Вудворда.

В юридической команде Трампа заявили, что иск был связан с утечкой его налоговых данных и данных его семьи, которые, были незаконно переданы СМИ подрядчиком Налоговой службы США. В 2024 года он признал вину и был приговорен к 5 годам тюрьмы.