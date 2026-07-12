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Осужденных за убийство «военкора» Рассела Бентли российских военных снова отправили на фронт

The Insider
Убийцы Рассела Бентли в суде. Фото: Сергей Гаврилюк / ТАСС

Убийцы Рассела Бентли в суде. Фото: Сергей Гаврилюк / ТАСС

Вдова уроженца Техаса Рассела Бентли, участвовавшего в войне в Украине на стороне России, заявила, что троих российских военных, осужденных за его убийство, снова отправили на войну. Снятое ею видео опубликовало издание Astra. 

Людмила Бентли заявила, что Донецкий гарнизонный военный суд приостановил дело против военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева и Андрея Иорданова уже после вступления приговора в силу из-за их ходатайства об отправке на войну. 

«Каким образом, если я и мой адвокат своими ушами слышали слова судьи 9 июня, что приговор вступил в силу?!!! Какое СВО, если они, облечённые властью оружия, забили насмерть гражданского связанного человека с мешком на голове, на которой ещё и прыгали?» — заявила она. 

По приговору суда Виталий Вансяцкий и Андрей Иорданов получили по 12 лет колонии строгого режима, Владислав Агальцев — 11 лет, Владимир Бажин — год и шесть месяцев в колонии-поселении. Вдове убитого присудили компенсацию в размере 5 млн рублей.

По данным следствия, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Иорданов и Агальцев увидели, как Бентли пытается снять место ракетного удара в Донецке. Бентли представился корреспондентом, однако военные ему не поверили и доложили командирам воинской части о поимке диверсанта. Затем военные посадили его в автомобиль с мешком на голове.

«По пути следования и на пункте управления Вансяцкий, Иорданов и Агальцев, желая получить от Бентли Р. Б. признания в причастности к диверсионно-разведывательным группам противника, подвергли его избиению и применили к нему пытки, в результате чего он скончался. Вансяцкий и Агальцев, обнаружив, что Бентли Р. Б. мертв, в целях сокрытия совершенного преступления поместили тело потерпевшего в багажник автомобиля и подорвали транспортное средство», — говорится в сообщении суда.

На следующий день Вансяцкий приказал Бажину, который служил в той же части, перенести останки убитого в другое место.

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