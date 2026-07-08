Володин пообещал депутатам премии из сэкономленных 2 млрд рублей, а потом пожаловался на утечку этой информации в СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания пообещал депутатам досрочно выплатить ежегодные премии, утверждают собеседники «Ведомостей». По данным газеты, выплаты ожидаются в начале сентября, то есть до окончания полномочий восьмого созыва и в разгар избирательной кампании.

Обычно такие премии выплачиваются по итогам года, но сейчас их решили перенести на более ранний срок. По словам источников издания, Володин объяснил это тем, что в бюджете нижней палаты образовалась экономия в 2 млрд рублей. По словам спикера, эти деньги можно использовать в том числе на выборах.

Если разделить эту сумму на всех 450 депутатов, получится около 4,4 млн рублей на человека. Премию смогут получить все парламентарии, независимо от фракции, но размер выплат будет различаться, говорит один из собеседников. По его словам, сумма может зависеть от показателей, которые руководство Госдумы считает важными.

На следующий день, 8 июля, Володин — уже на другой, закрытой части пленарного заседания — выразил недовольство тем, что информация о премиях попала в СМИ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который утверждает, что председатель нижней палаты рассказал депутатам, что после публикации к нему уже обратились журналисты за комментариями.

Володин также заявил, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-е годы. Он сослался на некие данные, согласно которым уровень доверия к Госдуме превышает 40%. Кроме того, спикер пожаловался, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплаты министров уже давно несопоставимы с депутатскими. Досрочные премии руководство Госдумы объясняет в том числе попыткой компенсировать эту разницу.