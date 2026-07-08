Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

80.43

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

301

 

 

 

 

 

Новости

Володин пообещал депутатам премии из сэкономленных 2 млрд рублей, а потом пожаловался на утечку этой информации в СМИ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания пообещал депутатам досрочно выплатить ежегодные премии, утверждают собеседники «Ведомостей». По данным газеты, выплаты ожидаются в начале сентября, то есть до окончания полномочий восьмого созыва и в разгар избирательной кампании.

Обычно такие премии выплачиваются по итогам года, но сейчас их решили перенести на более ранний срок. По словам источников издания, Володин объяснил это тем, что в бюджете нижней палаты образовалась экономия в 2 млрд рублей. По словам спикера, эти деньги можно использовать в том числе на выборах.

Если разделить эту сумму на всех 450 депутатов, получится около 4,4 млн рублей на человека. Премию смогут получить все парламентарии, независимо от фракции, но размер выплат будет различаться, говорит один из собеседников. По его словам, сумма может зависеть от показателей, которые руководство Госдумы считает важными.

На следующий день, 8 июля, Володин — уже на другой, закрытой части пленарного заседания — выразил недовольство тем, что информация о премиях попала в СМИ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который утверждает, что председатель нижней палаты рассказал депутатам, что после публикации к нему уже обратились журналисты за комментариями.

Володин также заявил, что Россия постепенно отходит от образа депутата, сложившегося в 1990-е годы. Он сослался на некие данные, согласно которым уровень доверия к Госдуме превышает 40%. Кроме того, спикер пожаловался, что, несмотря на равный статус депутатов и министров, зарплаты министров уже давно несопоставимы с депутатскими. Досрочные премии руководство Госдумы объясняет в том числе попыткой компенсировать эту разницу.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте