Госдума приняла закон о развитии ИИ в России. Он разрешает обучать нейросети на материалах из открытого доступа без согласия авторов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о поддержке развития искусственного интеллекта в России. Документ прошел нижнюю палату парламента за два дня: вчера, 7 июля, депутаты одобрили его в первом чтении, а сегодня — сразу во втором и третьем.

Закон носит рамочный характер, поэтому конкретные правила правительство будет прописывать позднее в подзаконных актах. В частности, кабинет министров сможет определять, в каких случаях должны использоваться только российские ИИ-модели, а также устанавливать меры поддержки для их разработчиков.

Документ вводит две основные категории моделей искусственного интеллекта — суверенные и национальные. Суверенная модель должна быть разработана в России, контролироваться российским юрлицом и использовать только российские компоненты. Национальная модель также должна быть связана с российским разработчиком, но может включать иностранные компоненты, в том числе решения с открытым исходным кодом.

И для суверенных, и для национальных моделей предусмотрено общее требование: их серверы и данные должны находиться на территории РФ. Ранее издание РБК писало, что под критерии суверенной модели может подпадать разработка «Сбера», а под критерии национальной — модель «Яндекса».

Отдельная часть закона касается авторских прав. Для обучения суверенных и национальных ИИ-моделей разработчикам разрешается использовать защищенные авторским правом материалы без согласия правообладателей, если эти материалы находятся в открытом доступе или были получены правомерно.

Еще одно положение связано с маркировкой ИИ-контента. Владельцы крупных интернет-ресурсов, в частности соцсетей, СМИ, маркетплейсов и других площадок с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек, должны дать пользователям возможность отмечать материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. При этом сама маркировка не будет обязательной для пользователей.

В законе также перечислены принципы регулирования ИИ. Среди них «учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей», а также независимость, безопасность, защита прав и свобод человека, уважение свободы воли.

Первую версию документа, опубликованную Минцифры в марте, критиковали крупные российские компании и бизнес-объединения. После этого проект частично изменили, в том числе из него убрали понятие «доверенной» модели ИИ, к которой предъявлялись самые жесткие требования.

Документ вступит в силу в сентябре, после одобрения Советом Федерации и президентом. Норма о возможности маркировать ИИ-контент должна заработать с 1 марта следующего года.