Z-хакеры объявили, что взломали «базу спонсоров» «Русского добровольческого корпуса». В РДК отрицают взлом и само существование такой базы

Пророссийские хакеры объявили о взломе базы пожертвований в пользу «Русского добровольческого корпуса» — воинского формирования, воюющего на стороне Украины. В РДК отрицают существование базы спонсоров.

О взломе еще на выходных, 5 июля, сообщила ранее неизвестная пророссийская группа EarthImpact Team. В посте в ее Telegram-канале утверждается, что в распоряжении хакеров оказалась «база спонсоров РДК», а среди утекших данных — Telegram ID, номера телефонов, истории транзакций и номера банковских счетов.

География аккаунтов пожертвователей якобы охватывает Россию, Украину, Польшу, Эстонию, Кипр и другие страны ЕС.

В среду, 8 июля, о хакерской атаке рассказал и связанный с силовиками Telegram-канал SHOT. По информации авторов канала, всего в базе якобы данные 3,5 млн человек, а хакеры уже пообещали передать их в ФСБ.

В самом «Русском добровольческом корпусе» после этого сообщили, что им неизвестно, о какой базе спонсоров идет речь:

«В РДК нет и никогда не существовало никакой „базы донатов“. Мы прекрасно отдаем себе отчет во всей серьезности процесса пожертвований корпусу, поэтому вопрос безопасности наших друзей для нас очень важен. „Русский добровольческий корпус“ никаких „баз донатеров“ никогда не вел и вести не будет. Соответственно, что там „взломали“ российские журналисты, известно только им».

«Русский добровольческий корпус» был сформирован в августе 2022 года, он входит в интернациональный легион территориальной обороны Украины. В корпусе служат в основном российские эмигранты, многие из которых, включая лидера РДК Дениса Капустина, вышли из неонацистской среды.

В декабре 2023-го РДК признали «террористической организацией». «Одобрение действий» корпуса или переписка с его членами неоднократно становились основаниями для политически мотивированных уголовных дел в России (1, 2, 3).