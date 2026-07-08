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Новости

«Газпром» сообщил об атаке ВСУ на объект экспортных поставок в Турцию

The Insider
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Компрессорная станция «Краснодарская», участвующая в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», вечером 7 июля подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил «Газпром».

По данным компании, атака произошла в 19:51 и была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. На объекте зафиксированы повреждения, сейчас ведутся восстановительные работы.

В «Газпроме» утверждают, что оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок газа.

Станция «Краснодарская» — один из ключевых объектов газотранспортной инфраструктуры «Газпрома» на юге России. Газопровод «Голубой поток», проходящий по дну Черного моря, обеспечивает прямые поставки российского газа в Турцию без участия транзитных стран. Он был введен в эксплуатацию в 2003 году, его пропускная способность составляет 16 млрд кубометров газа в год. 

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