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Новости

Главу МИД Украины Андрея Сибигу пригласили в Китай

The Insider
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Министр иностранных дел Китая Ван И пригласил главу МИД Украины Андрея Сибигу посетить КНР. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины. 

«Андрей Сибига сообщил, что получил приглашение от китайского министра Ван И совершить визит в Китай. В настоящее время обсуждаются возможные даты визита», — говорится в сообщении ведомства.

Сибига также сообщил, что призвал Китай поддержать прекращение огня между Россией и Украиной. 

«В ходе переговоров с министром Ван И я призвал КНР поддержать прекращение огня, поскольку это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира», — добавил министр.

Это будет первый визит Сибиги в Китай в должности главы МИД Украины. Его предшественник Дмитрий Кулеба посещал Китай в 2024 году. Он стал первым высокопоставленным украинским чиновником, побывавшим в КНР после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 

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