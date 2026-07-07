Физик-ядерщик Ожаровский сообщил об утечке на крупнейшем могильнике радиоактивных отходов Подмосковья — грунт там загрязнен цезием-137

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский обнаружил утечку на могильнике радиоактивных отходов в Сергиево-Посадском округе Московской области. Как рассказал ученый на своем YouTube-канале, на территории у ручья, вытекающего с территории могильника, он нашел грунт, зараженный цезием-137.

Речь идет о свалке радиоактивных отходов ФГУП «Радон», которую Ожаровский называет крупнейшим в Подмосковье могильником радиоактивных отходов. «Посередине территорию пересекает впадинка. В этой впадинке течет ручей, который вымывает частично радиоактивные вещества в окружающую среду с территории предприятия», — рассказывает ученый.

По словам Ожаровского, он уже находил загрязнение на берегу этого ручья 10 лет назад. Впоследствии ФГУП «Радон» оградило русло ручья бетонными бортами. Однако теперь радиоактивное загрязнение обнажилось в стороне от ручья.

«["Радон"] спрямил русло ручья, выложил красивыми бетонными плитами. А куда они дели радиоактивно загрязненный грунт? Вот он, я его нашел. Молодцы, атомщики».

Согласно показаниям приборов, радиационный фон в этом месте достигает 101 микрорентгена в час.

Как рассказал в беседе с The Insider сопредседатель группы «Экозащита!», эколог Владимир Сливяк, цезий-137 представляет серьезную опасность для людей, даже если не попадает внутрь организма.

«Очень опасное вещество не только при попадании внутрь организма, но и снаружи. Гамма-излучение от цезия способно преодолевать одежду и другие барьеры, за исключением слоя свинца. Опасная зона охватывает десятки, возможно, сотни, метров вокруг источника. Если радиоактивные вещества попали в окружающую среду, они могут причинить вред природе и человеку. Радиоактивные вещества мигрируют с водой и ветром и в конечном итоге попадают внутрь человеческого организма, то же самое касается животных. При попадании внутрь организма происходит облучение внутренних органов, потенциально это ведет к онкологическим заболеваниям. Если радиация попала в окружающую среду, значит, хранилище не выполняет свою функцию барьера. Если все правила безопасности и нормативы соблюдаются, утечек быть не должно».

ФГУП «Радон» входит в структуру госкорпорации «Росатом». Предприятие находится в 16 км на север от города Сергиева Посада. Территория научно-производственного комплекса «Радон» занимает 60 гектар, из которых 20 гектар — полигон с отходами, которые свозят сюда с 1960-х годов.