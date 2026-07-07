В Буэнос-Айресе закрылся книжный магазин после публикации владелицей фото с Песковым. Она назвала причиной «травлю от аргентинской диаспоры»

«Ее взгляды не менялись, она против войны в Украине. Она сама выложила это фото, ее никто не застал врасплох, никакие тайны не вскрывались, сама рассказала, что произошло. Я вижу, что люди это прочитали не как „какой сюр“, а как восторг от встречи. Она понимает, что ошиблась, и сожалеет о тупом поступке, который задел столько людей, особенно тех, кто не знает ее лично. И понимает, что то, что она чувствует под волной хейта, не сравнится с тем, что ежедневно чувствуют люди в Украине», — говорит собеседница редакции.

В репертуаре на сайте театра указана, например, постановка по повести Гоголя «Шинель» — трагедия «маленького человека» в чиновничьем Петербурге, который погибает, столкнувшись с безразличием общества и государства к своей судьбе. По словам подруги Ольги, встреча с пресс-секретарем Путина стала для нее особенно неожиданной в театре именно с таким репертуаром.

Культурное место для диаспоры

Жительница Буэнос-Айреса из русскоязычной диаспоры рассказала The Insider, что «Толстоевский» был местом для проведения культурных мероприятий, чтений и стендапов, там продавались хорошие книги на русском языке, в «тусовку» приглашали известных людей, например, кинокритика и журналиста Антона Долина.

Сотрудники российского посольства в магазине и бизнес в России

Собеседницу насторожило, что в магазин заходили сотрудники российского посольства, которых она знает в лицо. Во время ее визита один из сотрудников находился там около 40 минут. Ольга подтвердила рассказчице, что знает о его статусе, но пояснила, что старается не портить ни с кем отношения.