В Буэнос-Айресе закрылся книжный магазин после публикации владелицей фото с Песковым. Она назвала причиной «травлю от аргентинской диаспоры»

В аргентинском Буэнос-Айресе закрылся книжный магазин «Толстоевский», в котором продавались произведения на русском языке, включая книги «иноагентов». Это случилось после того, как владелица магазина столкнулась с осуждением после публикации фотографии с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Она подтвердила The Insider, что причиной стал хейт со стороны диаспоры и отказалась от дальнейших комментариев.
«Друзья, „Толстоевский“ временно закрывается — нам нужно немного времени по семейным обстоятельствам. Это пауза, а не прощание. Все запланированные события мы перенесем, с каждым, у кого куплены билеты, свяжемся лично. Все заказанные книги будут доставлены», — говорилось в Telegram-канале магазина, который позже был удален.
«Фашисты»
Перед этим Ольга Калоева — владелица магазина — выложила фотографию с Песковым в свой Instagram, который ей позже тоже пришлось закрыть. Это вызвало широкий резонанс в диаспоре.
Местные жители стали занижать рейтинг «Толстоевского» в Google-отзывах и призывать его бойкотировать:
«Не рекомендую это место. Владельцы попутали берега»;
«Продавец поддерживает диктатуру в РФ»;
«Вот страничка этой мерзости в Instagram. Надеюсь, накидаем ей»;
«Эта дура, видимо, не поняла, по какой причине большая часть посетителей ее магазина уехала из России»;
«Я щас блеванул от усатого у*бища».
Вокруг самой Ольги и ее мужа начали выстраивать теории заговора: «фашисты», «несущая русскую пропаганду пятая колонна» и прочее.
«Она понимает, что ошиблась»
В разговоре с The Insider близкая подруга Ольги, попросившая об анонимности, подтвердила, что магазин пришлось закрыть из-за травли — «чтобы не подставлять сотрудников».
По ее словам, Ольга случайно встретила Пескова в театре «Внутри» в Москве, на выходе сделала с ним селфи и выложила, чтобы поделиться удивлением от такой встречи, не подумав о последствиях.
«Ее взгляды не менялись, она против войны в Украине. Она сама выложила это фото, ее никто не застал врасплох, никакие тайны не вскрывались, сама рассказала, что произошло. Я вижу, что люди это прочитали не как „какой сюр“, а как восторг от встречи. Она понимает, что ошиблась, и сожалеет о тупом поступке, который задел столько людей, особенно тех, кто не знает ее лично. И понимает, что то, что она чувствует под волной хейта, не сравнится с тем, что ежедневно чувствуют люди в Украине», — говорит собеседница редакции.
В репертуаре на сайте театра указана, например, постановка по повести Гоголя «Шинель» — трагедия «маленького человека» в чиновничьем Петербурге, который погибает, столкнувшись с безразличием общества и государства к своей судьбе. По словам подруги Ольги, встреча с пресс-секретарем Путина стала для нее особенно неожиданной в театре именно с таким репертуаром.
Культурное место для диаспоры
Жительница Буэнос-Айреса из русскоязычной диаспоры рассказала The Insider, что «Толстоевский» был местом для проведения культурных мероприятий, чтений и стендапов, там продавались хорошие книги на русском языке, в «тусовку» приглашали известных людей, например, кинокритика и журналиста Антона Долина.
Сотрудники российского посольства в магазине и бизнес в России
Собеседницу насторожило, что в магазин заходили сотрудники российского посольства, которых она знает в лицо. Во время ее визита один из сотрудников находился там около 40 минут. Ольга подтвердила рассказчице, что знает о его статусе, но пояснила, что старается не портить ни с кем отношения.
По словам эмигрантки, «Толстоевский» был «бизнесом по фану», а не для заработка, поскольку у мужа Ольги в России остался бизнес, и семья регулярно туда ездит.
Ее мужа зовут Владислав Калоев. В России у него есть ИП в сфере компьютерных технологий. Начинал он с разработки популярной системы для казино и покерных клубов.