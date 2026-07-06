Великобритания ввела санкции против НЦ «Сигнал» и ученых из расследований The Insider о разработке эпибатидина и «Новичка»

Великобритания ввела санкции против российских структур и специалистов, которых Лондон считает связанными с разработкой химического оружия. В санкционный список попали НПО НЦ «Сигнал», государственный НИИ военной медицины Минобороны РФ и семь физических лиц.

Ограничения касаются людей и организаций, причастных к разработке, производству и изучению «Новичка» и эпибатидина, сообщили в МИД королевства. В Лондоне эти вещества связывают с убийствами Алексея Навального и британки Дон Стерджесс. Стерджесс погибла в 2018 году после отравления «Новичком» в британском Эймсбери. Эпибатидин, по данным нескольких европейских лабораторий, был обнаружен в биологических образцах Навального после его смерти.

В санкционный список попал НЦ «Сигнал», который британские власти называют российским государственным научно-исследовательским институтом. Под санкции также попали директор НЦ «Сигнал» Артур Жиров, заместитель директора Андрей Антохин, главный научный сотрудник Александр Махлай, руководитель первого научно-исследовательского центра «Сигнала» Виктор Таранченко и руководитель четвертого научно-исследовательского отдела Иван Кравцов.

Кроме того, санкции введены против Владимира Кондратьева, директора Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Сам ГосНИИОХТ был внесен Британией в санкционный список еще в 2020 году. Также под санкции попал Сергей Чепур, глава государственного НИИ военной медицины Минобороны РФ.

Для физических лиц санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд в Великобританию и запрет занимать руководящие должности в британских компаниях. Для организаций — заморозку активов и запрет на участие их руководителей в управлении британскими компаниями.

Фигуранты нового британского санкционного списка ранее упоминались в расследованиях The Insider о российской программе химического оружия. В марте The Insider писал, что синтезом эпибатидина, яда, которым, по данным европейских лабораторий, был убит Алексей Навальный, занимались сотрудники НЦ «Сигнал» и ГосНИИОХТ.

The Insider также установил, что некоторые компоненты, которые могли использоваться для синтеза эпибатидина, ввозились в Россию компанией ООО «АБЦР Хеми Рус». Менеджеры этой компании, как показывали биллинги, регулярно созванивались с сотрудниками НЦ «Сигнал», в том числе с Игорем Бабкиным, одним из авторов научной статьи об эпибатидине.

«АБЦР Хеми Рус» на 90% принадлежит немецкой компании abcr GmbH. После вопросов The Insider немецкое руководство компании заявило, что рассматривает возможность закрыть российскую дочернюю фирму. The Insider направил немецким правоохранительным органам информацию о сотрудничестве «АБЦР Хеми Рус» с российскими структурами, связанными с производством ядов для политических убийств.

Британский МИД заявил, что новые санкции стали частью усилий Лондона по противодействию российской программе химического оружия. Глава МИД Великобритании Иветт Купер назвала использование химического оружия Россией «отвратительным нарушением международного права» и угрозой глобальной безопасности.