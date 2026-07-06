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Европарламент запускает процедуру лишения статуса ультраправой фракции во главе с АдГ

The Insider
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Европейский парламент 7 июля проголосует по вопросу о направлении официального запроса на проверку партии «Европа суверенных наций» (ESN) на соответствие основополагающим ценностям Евросоюза, включая демократию, верховенство права и уважение прав человека. Это может привести к лишению ESN статуса европейской политической партии и финансирования из бюджета ЕС. Об этом говорится на сайте Европарламента. 

Инициативу о проверке ESN поддержали более 180 евродепутатов. 

ESN была создана в 2024 году. В одноименную фракцию Европарламента входят 27 депутатов, в том числе представители немецкой правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ), польской ультраправой «Конфедерации» и французской партии «Реконкиста», основанной Эриком Земмуром.

Поводом для проверки стали обвинения в том, что представители входящих в ESN партий нарушают базовые ценности Евросоюза. В частности, речь идет об антисемитской и антииммигрантской риторике, призывах к «реэмиграции» европейцев иностранного происхождения и высказываниях против ЛГБТ. В материалах упоминаются претензии к программе АдГ, которая, по мнению инициаторов проверки, противоречит принципам человеческого достоинства и свободы вероисповедания, а такде ксенофобские баннеры чешской партии «Свобода и прямая демократия».

В ESN заявили, что партию преследуют за то, что она поднимает реальные проблемы европейцев, и призвали разрешать политические разногласия путем открытых дебатов. В партии также подчеркнули, что свобода выражения мнений относится к фундаментальным принципам Евросоюза.

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