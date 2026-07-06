Мэрия Екатеринбурга назвала установку табличек «Последнего адреса» незаконной

Монтаж на жилых домах табличек «Последнего адреса», посвященных жертвам политических репрессий, фактически признали незаконным в Екатеринбурге. Соответствующие положения содержатся в методических рекомендациях по разработке и размещению мемориальных досок на фасадах зданий, пишет местное издание «Вечерние ведомости».
В частности, установку самих табличек в документе называют «несогласованной». Городская администрация перечислила еще ряд претензий к ним:
- нечитаемый текст и маленький размер табличек;
- «переизбыток дополнительных элементов фасадов» из-за того, что индивидуальные таблички устанавливаются группами;
- «случайный характер» размещения.
Как отмечает издание, сами методические рекомендации обязательными к исполнению не являются. Руководствоваться ими, однако, поручил директор департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.
Сейчас в городе установлено 27 табличек «Последнего адреса». Повлечет ли это решение администрации города какие-то последствия для уже установленных табличек, неясно.
Проект «Последний адрес» — это общественный проект в память о жертвах политических репрессий. В их честь устанавливаются мемориальные таблички на домах, где жили репрессированные в годы советской власти.