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Новости

Турция запретила заходить в свои порты судну, зафрахтованному для ЛГБТ-круиза

The Insider
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Турция запретила зайти в порты Кушадасы и Стамбула судну Scarlet Lady ("Алая леди"), зафрахтованному американской компанией Atlantis Events для круиза для представителей ЛГБТ-сообщества. Канцелярия губернатора западной турецкой провинции Айдын заявила, что заход судна «Алая леди» в порт Кушадасы «абсолютно исключен», поскольку на борту находятся представители группы «известной своим поведением, несовместимым с устоями нашего общества и нашими моральными ценностями». Об этом сообщает издание Die Zeit. 

В результате компания-организатор круиза оповестила пассажиров об изменении маршрута: вместо Турции судно зайдет в Каир и Крит. Швартовка в Кушадасы была запланирована на 7 июля. Гендиректор Atlantis Events Рич Кэмпбелл подтвердил запрет от властей Турции и заявил, что это первый подобный случай за 36-летнюю историю компании. 

Ранее проправительственные турецкие СМИ и консервативные инфлюенсеры начали компанию в соцсетях за запрет Scarlet Lady заходить в турецкие порты. Также они призывали власти закрыть бар в стамбульском районе Бейоглу, где якобы должно было пройти мероприятие круиза. В итоге его действительно закрыли - по заявлению администрации губернатора Стамбула, из-за нарушения правил. 

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