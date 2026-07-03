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В Иране спустя четыре месяца после смерти Хаменеи началась церемония прощания. На похороны едет Медведев

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

В Тегеране началась недельная церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, погибшим в феврале в результате ударов Израиля и США. Его тело выставили в большом молитвенном зале комплекса «Мосалла Имама Хомейни», где почтить память аятоллы собрались представители духовенства, иранские чиновники, иностранные делегации и тысячи сторонников режима, сообщает Reuters.

По данным агентства, после церемонии в Тегеране гроб с телом Хаменеи перевезут в иранский Кум, затем в иракские шиитские священные города Наджаф и Кербела. Похороны запланированы на 10 июля в Мешхеде, рядом с мавзолеем имама Резы — одной из главных святынь шиитского ислама.

Reuters отмечает, что иранские власти используют траурные мероприятия как демонстрацию поддержки Исламской Республики после четырехмесячной войны с Израилем и США. На улицах Тегерана усилены меры безопасности: вдоль основных магистралей размещены военные и полицейские подразделения, а власти предупредили США и Израиль о недопустимости новых атак во время церемоний.

На похороны прибыли высокопоставленные представители Ирака, Армении и Пакистана. Также ожидается участие делегаций России и Китая. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 2 июня, что на похоронах будет присутствовать заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Участие также примет делегация МИД России, представители РПЦ, группа российских суннитских муфтиев и ряд шиитских богословов России. 

Как пишет Reuters, церемония проходит в один из наиболее сложных периодов для Исламской Республики. Несмотря на официальные заявления о национальном единстве, страна остается глубоко расколотой, а поддержка духовного руководства значительно ослабла на фоне экономического кризиса, многолетних санкций и массовых протестов.

До сих пор неизвестно, примет ли в похоронах участие новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, сменивший своего отца на этом посту. Он так и не появлялся на публике после получения ранения во время удара, в результате которого погиб Хаменеи-старший. 

30 июня секретарь организационного комитета похорон Али Акбар Пурджамшидиан заявил, что решение об участии Моджтабы Хаменеи в церемониях будет объявлено канцеляриями верховного главнокомандующего вооруженными силами и верховного лидера Ирана.

Али Хаменеи был убит четыре месяца назад — 28 февраля этого года. Как предположил в беседе с Fox News эксперт по борьбе с терроризмом из Университета Джорджа Вашингтона Мохаммед Омар, скорее всего, останки Хаменеи всё это время хранили в холодильнике, поскольку ислам запрещает бальзамирование. 

По его словам, «шиитское право допускает отложенное захоронение и сохранение [тела] в холоде в исключительных случаях».

В разговоре с The Insider иранист Никита Смагин поясняет, что похороны Али Хаменеи отложили из-за войны, поскольку хотели провести максимально масштабную церемонию с участием иностранных гостей, а после перемирия специально назначили на даты, не совпадающие с другими важными событиями иранского календаря, чтобы впоследствии сделать день похорон национальным днем траура.

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