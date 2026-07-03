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Минимальное довольствие контрактника вдвое превышает среднюю зарплату по России и сопоставимо с зарплатой специалиста в нефтегазовой отрасли

The Insider
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Минимальная ежемесячная выплата российскому контрактнику, участвующему в войне против Украины, начинается от 210 тысяч рублей (без учета дополнительных выплат) и в 1,9 раза превышает среднюю зарплату по России (109 тысяч рублей до вычета НДФЛ), выяснил The Insider, изучив последние данные Росстата о зарплатах.

По уровню доходов контрактники сопоставимы с самыми высокооплачиваемыми специалистами страны — работниками нефтегазовой отрасли. В среднем они получают 251 тысячу рублей в месяц.


Средняя зарплата по отраслям 

Средний размер месячной зарплаты в апреле 2026 года составил 109 052 рубля, свидетельствуют данные Росстата. Это на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В реальном выражении зарплаты выросли на 5,1%. 

Росстат рассчитывает среднемесячную номинальную начисленную зарплату на основе отчетности организаций. В показатель входят все начисления работникам до вычета НДФЛ, включая оклады, премии, надбавки, отпускные и бонусы. Статистика охватывает только работников организаций и не включает многих индивидуальных предпринимателей без сотрудников, самозанятых и некоторые другие категории населения.

Самые высокие зарплаты в апреле были зафиксированы в добыче нефти и газа (251 363 рубля), в сфере финансов и страхования (227 354 рубля) и в сфере воздушного и космического транспорта (224 697 рублей).

Самые низкие — в производстве одежды (59 631 рубль), почтовой и курьерской деятельности (58 718 рублей), производстве кожи и изделий из кожи (68 209 рублей).

Средний размер назначенных пенсий в России на 1 мая 2026 года составил 25 400 рублей, увеличившись на 8,3% по сравнению с маем прошлого года. В реальном выражении пенсии выросли на 2,8%, следует из данных Росстата.

Средняя зарплата по регионам 

Самые высокие среднемесячные начисленные зарплаты в апреле 2026 года Росстат зафиксировал на Чукотке (250,9 тысячи рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (211,4 тысячи рублей) и в Магаданской области (204,7 тысячи рублей). Москва заняла четвертое место со средней зарплатой 196,8 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты по регионам:

  1. Чукотский автономный округ — 250 925,4 рубля
  2. Ямало-Ненецкий автономный округ — 211 396,6 рубля
  3. Магаданская область — 204 708,9 рубля
  4. Москва — 196 824,5 рубля
  5. Ненецкий автономный округ — 164 514,6 рубля
  6. Камчатский край — 159 796 рублей
  7. Сахалинская область — 148 843,8 рубля
  8. Республика Саха (Якутия) — 145 239,9 рубля
  9. Тюменская область (без автономных округов) — 141 666,4 рубля
  10. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 137 577,5 рубля

Самые низкие среднемесячные начисленные зарплаты в апреле 2026 года были зафиксированы в Ингушетии (47,6 тысячи рублей), Чечне (50,2 тысячи рублей) и Дагестане (53 тысячи рублей).

Самые низкие зарплаты по регионам:

  1. Республика Ингушетия — 47 613,9 рубля
  2. Чеченская Республика — 50 199,1 рубля
  3. Республика Дагестан — 52 977,3 рубля
  4. Кабардино-Балкарская Республика — 54 442,8 рубля
  5. Республика Северная Осетия — Алания — 56 201,5 рубля
  6. Карачаево-Черкесская Республика — 56 371,3 рубля
  7. Республика Калмыкия — 62 105,8 рубля
  8. Ивановская область — 62 173,6 рубля
  9. Орловская область — 67 171,3 рубля
  10. Тамбовская область — 67 436,1 рубля

Зарплата контрактников на войне против Украины 

Согласно данным на портале «Госуслуги», минимальное ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, начинается от 210 тысяч рублей. Стрелок в звании рядового получает от 210 тысяч рублей в месяц, командир отделения (сержант) — от 238 тысяч рублей, заместитель командира взвода — командир отделения (сержант) — от 250 тысяч рублей.

Кроме ежемесячного денежного довольствия, при заключении контракта сроком не менее одного года предусмотрена единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Отдельные регионы также устанавливают собственные единовременные выплаты, размер которых определяется региональными властями.

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