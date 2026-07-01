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Новости

Кремль сделал «эффект гречки» официальным объяснением топливного кризиса

The Insider
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Кремль определился с официальным объяснением топливного кризиса: виноват не дефицит бензина, а сами россияне. Комментируя дефицит бензина в Крыму, Дмитрий Песков в начале июня заявил, что одной из его причин является «совершенно необоснованный ажиотаж», и привел в пример массовую скупку гречки в начале пандемии. После этого тезис начали повторять губернаторы, региональные министры и государственные СМИ.

Власти всех упомянутых далее регионов в своих заявлениях говорили про гречку.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и власти Мордовии объясняли очереди тем, что автомобилисты начали закупать бензин «про запас».

В Нижегородской области заявили, что топливо массово скупают жители соседних регионов. Аналогичное объяснение прозвучало в Томской области. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утверждал, что дефицита топлива нет вовсе, а ограничения введены лишь для предотвращения «спекулятивного спроса».

В Карелии, Рязанской, Волгоградской, Оренбургской областях и Удмуртии перебои объясняли высоким сезонным спросом, а в Амурской, Курской и Омской областях — необходимостью не допустить искусственного ажиотажа.

Одновременно федеральные и региональные СМИ помогают активно тиражировать тезис о том, что «тут как с гречкой» и причиной кризиса является прежде всего паника населения. В публикациях все чаще появлялись формулировки о «необоснованном ажиотаже», «скупке бензина впрок» и «искусственном дефиците».

К распространению этой версии подключились и крупные Telegram-каналы. Так, в канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» вышла публикация с комментарием психотерапевта под заголовком «Психология дефицита: почему очереди на АЗС растут быстрее, чем проблемы с топливом». Эксперт объясняет происходящее исключительно психологией поведения людей.

Распространение нарратива о гречке вскоре усилилось через новости о том, что население России якобы приступило к массовой скупке пресловутой крупы.

Вслед за этим в Telegram-каналах и региональных пабликах начали распространяться сообщения уже о якобы возникающем дефиците самой гречки. Авторы публикаций сопровождали их видеозаписями с пустыми полками магазинов. Особо активно о дефиците гречки в регионах СМИ писали 27 июня. И уже 28 июня крупнейшие новостные агентства России, например, РИА и ТАСС, публикуют новость о том, что «крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы». 

Для этого была организована целая пресс-конференция председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова. По ее итогам федеральные СМИ практически одновременно распространили сообщения о том, что запасов гречки достаточно, а дефицита не ожидается.

Таким образом, менее, чем за месяц тезис Дмитрия Пескова превратился в полноценную информационную кампанию. Сначала Кремль предложил объяснять топливный кризис «необоснованным ажиотажем», затем этот тезис начали повторять губернаторы и министры, после чего его стали развивать федеральные и региональные СМИ, а также крупные Telegram-каналы. В результате предметом массового обсуждения стала уже не только нехватка бензина, но и возможный дефицит самой гречки, хотя первоначально именно гречка приводилась как пример необоснованной паники.

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