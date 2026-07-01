Потери России и Украины в войне превысили 2 млн человек — исследование CSIS

Более двух миллионов российских и украинских военных были убиты или ранены с начала полномасштабной войны. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на оценку вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Как полагают эксперты, основные потери пришлись на Россию: с февраля 2022 года ее вооруженные силы потеряли около 1,4 млн человек, из которых, как утверждается, около 450 тысяч погибли. Потери украинских сил аналитики оценили в 525–625 тысяч, из которых до 150 тысяч погибли. При этом, по словам авторов исследования, установить точные цифры трудно, так как власти обеих стран официально их не раскрывают.

В 2026 году, по оценке авторов, российская армия теряла примерно 30–34 тысячи человек в месяц. В тексте отмечается, что это, вероятно, больше, чем темпы набора новых военных, которые авторы оценивают примерно в 27 тысяч человек в месяц. В исследовании использовались, в частности, оценки американских и британских властей.

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает наступление, но продвигается крайне медленно, говорится в исследовании. Как утверждают в CSIS, на отдельных участках российские войска проходят менее 50 метров в день. Весной 2026 года Россия впервые за долгое время начала терять больше территории, чем захватывать: в апреле и мае ее чистые потери составили около 400 км².

При этом Россия сохраняет численное преимущество на фронте. По оценкам военных аналитиков, на линии фронта находятся более 400 тысяч российских военных против примерно 250 тысяч украинских. Для Украины даже меньшие абсолютные потери означают более тяжелую нагрузку, поскольку ее армия и мобилизационный ресурс меньше российских. В CSIS также отметили, что Украина всё чаще переносит войну на территорию России с помощью беспилотников и ракет.