Россия закрыла железнодорожные пункты пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

Правительство России опубликовало распоряжение о временном закрытии с 1 июля для людей, транспорта и грузов пяти железнодорожных пунктов пропуска на финляндской границе, одного - на эстонской, и еще одного- на латвийской. Документ опубликован на портале правовой информации.

Срок, на который закрываются погранпереходы, не указаны, причины такого решения - тоже. МИДу России поручено уведомить о решении власти Финляндии, Эстонии и Латвии. Последние два года функционировали только КПП на границе с Эстонией и Латвией, финская граница была закрыта по решению финских властей.

Судя по информации с сайта подразделения минтранспорта "Росгранстрой", закрываются не все действующие железнодорожные пункты пропуска на границах с этими странами, поскольку на границе с Латвией действует ЖКПП "Себеж".