Герман Греф заявил, что россиян больше всего волнует завершение войны и предрек крушение российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что главным вопросом для россиян остается скорейшее завершение военных действий. Об этом он сказал на годовом собрании акционеров Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Что волнует, — думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно», — заявил Греф.

На том же собрании Греф заявил, что из-за высоких процентных ставок российская экономика не сможет долго существовать, пишет портал NGS.ru.

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может... То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно — мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — сказал он.

По словам Грефа, часть факторов, разгоняющих инфляцию, не связана с денежно-кредитной политикой, поэтому борьба с ними за счет высокой ключевой ставки создает дополнительную нагрузку на экономику. Он отметил, что инвестиции уже сократились более чем на 14%, а в 2026 году могут снизиться еще на 2–3%.