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Герман Греф заявил, что россиян больше всего волнует завершение войны и предрек крушение российской экономики

The Insider
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что главным вопросом для россиян остается скорейшее завершение военных действий. Об этом он сказал на годовом собрании акционеров Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Что волнует, — думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно», — заявил Греф.

На том же собрании Греф заявил, что из-за высоких процентных ставок российская экономика не сможет долго существовать, пишет портал NGS.ru. 

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках, реальных высоких ставках, которые существуют сегодня, долго существовать не может... То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно — мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», — сказал он.

По словам Грефа, часть факторов, разгоняющих инфляцию, не связана с денежно-кредитной политикой, поэтому борьба с ними за счет высокой ключевой ставки создает дополнительную нагрузку на экономику. Он отметил, что инвестиции уже сократились более чем на 14%, а в 2026 году могут снизиться еще на 2–3%.

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