Разрушение озонового слоя началось до распространения холодильников, работающих на хлорфторуглеродах, — из-за растворителя, выделяющего хлор

Образование так называемых озоновых дыр — истощение озонового слоя Земли, из-за которого земной поверхности достигает большее количество ультрафиолета, что сказывается на здоровье людей, — началось значительно раньше и по иным причинам, чем считалось ранее. Если раньше основным триггером разрушения озонового слоя считалось распространение хлорфторуглеродов в 1960-х годах, новые исследования доказывают, что проблемы начались еще в начале ХХ века из-за распространения тетрахлорметана, пишет Der Spiegel cо ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PNAS, и комментарии ученых.

Тетрахлорметан использовался в качестве промышленного растворителя в США еще в 1914 году, а широкое распространение он получил не позднее 1930-х годов и был основной причиной истощения озонового слоя до 1960-х годов, когда широко распространились хлорфторуглероды, используемые в холодильных установках и аэрозольных баллончиках. Оба вещества выделяют хлор, который и разрушает озоновый слой.

Истощение озонового слоя, вызванное тетрахлорметаном, было значительно меньше, чем ущерб, нанесенный хлорфторуглеродами, и не оказывало заметного влияния на здоровье людей. Исследователи выяснили, что тем не менее, при наличии соответствующих приборов, истончение озонового слоя можно было бы обнаружить уже в 1957 году.