Премьер-министр Латвии обещал построить «антидроновую стену» до конца лета

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил во время выездного заседания правительства в Лузнаве в Латгалии, что до конца лета на всей протяженности границы с Россией и Беларусью будет развернута система защиты от беспилотников. Об этом сообщает портал LSM.

«Есть четкое обещание: в июле и августе у нас будет обеспечено антидроновое решение на всем протяжении как российской, так и белорусской границы. Что это значит? Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов», — сказал Кулбергс.

Как отмечает LSM, вопросы безопасности стали одной из главных тем выездного заседания правительства в приграничном регионе. Помимо развертывания «антидроновой стены», Кабинет министров также утвердил порядок выплаты компенсаций жителям в случае ущерба, причиненного беспилотниками.



По подсчетам «Вот Так», с 23 марта этого года власти стран Балтии и Финляндии сообщили как минимум о 27 инцидентах — опасности вторжения дронов, нарушениях границы, падениях БПЛА или обнаружении их обломков.

7 мая в Латвии начался политический кризис, после того как украинский беспилотник вызвал возгорание на пустой нефтебазе в Резекне. Вскоре после инцидента в отставку подал министр обороны Андрис Спрудс, а затем полномочия сложило все правительство.

Власти Украины и западных стран объясняют вторжение беспилотников действием российских средств радиоэлектронной борьбы, которые сбивают дроны с курса.



Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС создание «стены дронов» вдоль восточной границы блока.