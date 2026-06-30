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Новости

Акции крупнейших технокомпаний США потеряли $2,3 трлн на фоне сомнений инвесторов в окупаемости ИИ

The Insider
The Financial Times

The Financial Times

Группа американских технологических компаний, которую называют «Великолепной семеркой», в этом месяце потеряла более $2,3 трлн рыночной стоимости, пишет газета The Financial Times. В нее входят Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Tesla.

За июнь их совокупная капитализация снизилась на 10%, а с начала года — на 3%. Это происходит на фоне разворота инвесторов от крупнейших IT-компаний, которые тратят сотни миллиардов долларов на инфраструктуру для искусственного интеллекта, к производителям чипов и оборудования, которые получают выгоду от этих расходов.

Инвесторы все чаще сомневаются, смогут ли крупные компании достаточно быстро монетизировать свои вложения в ИИ. Дополнительное давление на них оказывает рост стоимости комплектующих, включая память и электрооборудование. В то же время индекс Philadelphia Semiconductor, отслеживающий акции американских производителей чипов, вырос на 93% в первом полугодии и может показать лучший год с периода дотком-бума 1999 года.

Среди главных бенефициаров — производители памяти и полупроводников. Акции Sandisk выросли примерно на 760%, а Micron, Intel, Western Digital и Seagate Technology — более чем втрое. Акции тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company подорожали примерно на 50%, в результате чего ее капитализация превысила $2 трлн.

Несмотря на сомнения рынка, американские техногиганты продолжают строить дата-центры для ИИ. По оценке издания, их расходы на эти проекты могут приблизиться к $1 трлн. При этом рост цен на память уже вынуждает компании повышать стоимость своей продукции: Apple увеличила цены на MacBook и iPad примерно на 20%, а Microsoft повысила цены на консоли Xbox.

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