Число выявленных заражений смартфонов вирусами увеличилось на 70% год к году. Пользователи устанавливают приложения из сторонних источников

Количество зафиксированных случаев заражения смартфонов вирусами по итогам первого полугодия 2026-го увеличилось на 70% год к году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы мониторинга киберугроз одного из операторов большой тройки.

Всплеск активности вредоносного программного обеспечения выявили еще весной прошлого года. Тогда число инцидентов выросло более чем в шесть раз за месяц. Около 10–12% выявленных заражений в 2025-м пришлось на банковский Android-троян Mamont. С начала текущего года его доля выросла до 15%.

Злоумышленники расширили список приложений, на которые нацелены атаки, а также усовершенствовали механизмы перехвата СМС и удаленного управления устройствами. По оценкам экспертов, в России уже могут быть скомпрометированы около 1,5 млн Android-устройств, то есть примерно 1,5% от их общего числа. Совокупный ущерб пользователей от мошеннических действий в цифровых каналах в 2025–2026 годах оценивается более чем в 600 млрд рублей.

Рост числа таких атак эксперты связывают с изменением пользовательских привычек. Из-за недоступности ряда иностранных приложений в официальных магазинах многие стали чаще устанавливать APK-файлы из сторонних источников, по ссылкам в мессенджерах, поисковиках или на сомнительных сайтах. Этим пользуются злоумышленники, маскируя вредоносное ПО под банковские приложения, обновления сервисов или популярные ИИ-инструменты.

Устройства на iOS, по словам экспертов, по-прежнему менее уязвимы для массовых атак, поскольку создавать вредоносное ПО для этой системы сложнее. Однако за последний год преступные группировки начали использовать как минимум несколько инструментов для атак на iOS, нацеленных на кражу финансовой информации.