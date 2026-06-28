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Новости

Во Франции разбился самолет с парашютистами и инструкторами, погибли 11 человек

The Insider
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Во Франции, недалеко от города Томблен, разбился гражданский самолет, на котором летели пятеро инструкторов местного парашютного клуба и группа парашютистов-любителей. Погибли все, кто находился на борту, жертв на земле нет. Об этом сообщает радиостанция Ici Lorraine.

Парашютный прыжок забронировала группа из пяти медсестер, работающих на себя. Это подтвердил журналистам Тьерри Пеше, президент регионального отделения департамента Мёрт-и-Мозель профессиональной ассоциации медсестер. «Это трагедия. Мы все друг друга знаем. Мы небольшое, сплоченное сообщество. Это был прыжок с парашютом, дружеское, радостное событие, которое закончилось катастрофой. Наша профессия переживает трудные времена; из-за жары нашим коллегам, вероятно, нужно было отдохнуть. Это трагедия», — заявил Пеше во время посещения места катастрофы. 

Самолет Pilatus PC6, зарегистрированный в Германии, упал на дорогу недалеко от местного супермаркета Auchan, не задев жилые дома. Из-за угрозы взрыва район крушения был оцеплен, мобилизованы 25 пожарных машин. На аэродроме Espace Jean Jaurès в Томблене развернули подразделение неотложной медицинской и психологической помощи. Вечером на место должен прибыть министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Причины крушения неизвестны. 

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